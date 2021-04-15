復活節假期過後，疫情亦告回落，市民收拾心情，重投生活。

診所見到的病人，不少是有症狀已經數個月，因疫情影響，現在才找醫生看病。近日接連幾位病人確診乳癌，不單是乳房硬塊已經突起，淋巴結亦發大到摸得到，病情已經進入第三期，不禁令人感覺欷歔，「早診早治」不見了。

疫情嚴峻時期，外國文獻報道，一些癌症中心，新登記癌症病人大幅減少，健康普查中心預約，照乳房X光人數大減九成，是否新冠病毒肆虐，癌症就不會出現？當然不是。

還記得有一位病人，經歷金融風暴，全副積蓄賠上去，她咬緊牙根，重新做起，數年後翻生，看着仔女長大。錢財身外物，失去可以賺回來，但是健康無價，失去就不能返轉頭，奪去生命更可惜。

香港人為健康，找捷徑，可以服食大量「健康藥丸」，以往一些文章都分析過，這樣的做法是否能達到「健康」的目標，是一個問號，而所知的就是製成「藥丸」，過程中加入的「穩定劑」、「添加劑」、「防腐劑」，都可能對身體產生不良的作用。

要賺取健康，沒有捷徑，要付出時間及心機，做恒常運動，飲食除了滿足口福，也要注意均衡飲食，多菜少肉，減少油鹽糖。除此之外，身體檢查，及早找出隱藏的毛病，有病徵，更加要及早診治，是健康長壽的不二之門。

香港乳癌基金會網址：www.hkbcf.org

電郵：pollycheung@hkbcf.org

張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人