「反送中運動」至今累計10,242人被捕，2,521人遭檢控，被定罪亦有614人。懲教署署長胡英明表示，因應近期有不少「激進」青少年進入懲教院所，已設立「青少年研習所」，為在囚青少年進行「心理復修」和重建正確價值觀，並且幫助認識中國歷史和公民教育。警務處處長鄧炳強則承認，部份拘捕的案件未有足夠證據，但警方仍會不停調查。

懲教署：幫助認識中國歷史和公民教育

保安局局長李家超今日（16日）率領各紀律部隊首長出席立法會財委會。會上官員除續為「假新聞」「大聲發聲」外，「反送中運動」案件亦續成焦點。經民聯梁美芬會上要求就「反送中運動」成立專責法庭，盡快處理相關案件，同時促請當局撥出資源「支援」和跟進被捕者個案，擔心「坐完監出嚟佢變得更加偏激」。

懲教署署長胡英明表示，現時懲教院所內有臨床心理學家提供服務，而因應近期有不少「激進」青少年進入懲教院所，署方已設立「青少年研習所」並安排課程，為青少年在囚人士進行「心理復修」和重建正確價值觀，並且幫助認識中國歷史和公民教育。

對於部份年輕在囚人士離開院所後仍要接受監管，胡稱已在全港成立多間「心理輔導中心」，向有關青年和家長提供「正向實踐坊」課程，重組價值觀。

警員招募僅達標40% PK鄧賴全因被抹黑

至於「反送中運動」以來，有萬餘人遭警方拘捕，遭檢控則有約2,500人，警務處處長鄧炳強承認，餘下約7,000宗個案當中，部份未必有足夠證據，但稱警方仍會不停調查，過程中要翻看大量錄影，但不代表會放棄，又指警方一直有就過往案件作拘捕行動。

另外，就警隊人手招募問題，鄧炳強指，在上個財政年度，督察招募人數達目標的70%，警員則僅達40%；而去年投考人數下跌3成多，今年則逐漸回穩。他承認在招募上「有啲挑戰」，但再次歸咎於外界「抹黑行為」，以至投考者面對同儕壓力等。

對於設立「辱警罪」，李家超則指，有關議題不只涉及警隊，會一併涵蓋所有前線公職人員。而保安局已就此進行法律研究，供公務員事務局參考，並會徵詢律政司意見，惟有關工作現時並非政府逼切處理的事項。

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