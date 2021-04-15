英國、澳洲及台灣，均是港人移民熱門國家，但三地要求嚴格，如要帶鸚鵡、兔子及爬行類等動物移民該地難度甚高，甚至有港人的寵物被拒入境。

以澳洲為例，基本上只容許貓狗移民，Pet Movers Hong Kong經理劉宇霆指，澳洲因憂慮不同物種動物身上可能帶有病毒或寄生蟲，或會傳染人類爆發傳染病，因此不接受貓狗以外物種入境。

入境英國要隔離四個月

台灣方面，寵物移民的措施亦相對繁瑣，所有動物均需入口證，申請亦需要六至七個月，如需替兔子移民當地，需以「迂迴」方法為兔子申請健康證明。台灣當局需要主人提供獲官方證明的健康證明書，以證兔子未患兔熱病、兔出血症等，不過本港漁護署一直未有提供相關聲明服務。

移民公司建議，可先運寵物兔到新加坡或日本等可作聲明的國家，待批出健康證明書再遞交台灣。當中託運及申請費用相對高昂，需時較長，費用可能達8萬至10萬元。另外，香港是禽流感疫區，台灣憂慮雀鳥帶有相關病毒感染當地人畜，故不接受香港雀鳥入境。

英國方面，兔及部份品種鸚鵡均可入境，申請需時三個月。英國當局接受兔子入境，不過到埗後需隔離四個月作觀察；鸚鵡出發前亦要作居家或診所隔離至少30日，並完成病毒測試，聲明沒帶傳染病。

而兩地在批准爬行類動物入境時，均沒有劃一標準。因龜、蛇及蜥蜴等涉及物種眾多，且要視乎是否瀕危物種，移民公司會按每個個案向當地查詢，當地亦會考慮飼主居住環境等客觀因素，再考慮是否批准，難以一概而論，成功例子相對較貓狗少。