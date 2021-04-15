【本報訊】裁判官陳炳宙昨判刑時，質疑涉案倉務員求情稱受社會氣氛影響而犯案的說法，指守法是個人選擇，既然被告選擇犯法，就要付出代價，而正正是他這樣的人，才會影響社會氣氛。陳官更直言，若因這個求情理由而獲輕判，「實在係全球司法歷史上最大笑話」，最終判被告入獄21個月。

同案倉務員入獄21月

被告倉務員巢廷堅（28歲）早前被裁定非法集結、蒙面及無牌管有彈藥三罪罪成。陳官判刑指，雖然巢案發時沒使用暴力，但這不可用作減刑理由，因為若他有使用暴力，早已被控暴動等嚴重罪行。對於巢的母親求情稱他受社會氣氛影響而犯案，陳官直言若接受此求情理由，「實在係全球司法歷史上最大笑話」。就非法集結及蒙面罪，陳官分別判他監禁15個月及4個月，因屬同一事件，全數同期執行。

至於無牌管有彈藥，陳官指巢案發時用防水袋裝住四個已使用的催淚彈小彈頭，雖然不具殺傷力，但他將小彈頭放入水中，削弱警方驅散群眾的效率，隨時逼警方用更大殺傷力武器，又或是與示威者「埋身肉搏」，增加雙方受傷風險。陳官就此罪判監9個月，當中6個月與前兩罪分期執行，最終總刑期為21個月。辯方為巢申請保釋，以等候上訴定罪的結果，但陳官認為上訴沒有合理成功機會，拒絕申請。