【本報訊】港版國安法實施後首個「國家安全教育日」，中聯辦主任駱惠寧、維護國家安全公署署長鄭雁雄、特首林鄭月娥等出席國安教育日開幕典禮，駱惠寧強調中央言出必行，行必果，處理危害國家安全行為，堅決反制干預香港事務的外國勢力，「給他們一點教訓」，稱維護國家安全是行政、立法、司法機關共同責任。

駱惠寧致辭時強調，中央對危害國家安全和香港繁榮穩定的行為，該出手時必出手，一出手就必到位，以及對干預香港事務、企圖以香港作為棋子的外國和外部勢力，「該反制就堅決反制，給他們一點教訓」，又指中央會全力支持因捍衞國家安全而受到威脅和打壓的個人及團體，並強調香港沒有大規模資金流出，銀行體系總結餘反升至近四年來高位。

維護國家安全公署署長鄭雁雄首次在香港公開發言，他指國安法實施以來，社會生活回復正常，又讚揚林鄭帶領下的特區管治團隊、國安委、各個部門，尤其是紀律部隊忠誠勇毅，公正執法，讓香港由亂至治，「你們真正是香港維護國家安全、繁榮穩定的守護神」。

身兼國家安全委員會主席的林鄭月娥致辭時，再批評回歸以來國安立法工作，遭別有用心人士妖魔化，令香港成為國家安全的缺口，有小部份反中亂港人士，企圖透過選舉奪權，大讚中央制訂國安法及通過「完善」香港選舉制度決定，穩住香港大局。

邱垂正指洗腦難奏效

台灣陸委會副主委邱垂正回應香港國安教育日活動時指，這種洗腦行為效果成疑，認為香港人民可接收到充份資訊，社會各界自有公評，台灣會持續關注，又強調港府須回應港人對於香港自由民主訴求，才能讓香港社會早日回歸穩定。