在電視看到中共駐港最高級官員駱惠寧殺氣騰騰地說，中央「該出手時就出手，一旦出手必到位」。真覺得應該拍案叫好。一來唱作俱佳，就算沒有黑白無常的威懾力，也有「小兒夜哭，張遼止啼」的效果。二來，「該出手時就出手」的歌詞出自電視劇《水滸傳》主題曲《好漢歌》，朝廷大官高唱造反歌，豈能不掌聲鼓勵？

高官台詞如演戲

4月15日是中國國家安全教育日。中聯辦主任駱惠寧以香港國家安全委員會顧問身份致辭。國安委工作訊息不公開、決定不受司法覆核，只接受中央政府的監督和問責，等於是政府要接受黨委領導，不受輿論監督、司法制衡，林鄭月娥和一眾司局長只能唯命是從，否則同樣適用港區國安法第22條第三款，以干擾、阻撓、破壞中央政權機關或者香港特區政權機關履行職能問罪。

中共港共對國安法推出後香港由亂及治得意洋洋，昨日的發言者莫不邀功一番，再聲色俱厲警告一番。駱惠寧是國安委「零號」，措詞當然是嚴厲的：「凡破壞國家安全，屬硬對抗，便依法打擊，屬軟對抗，就依法規管。」身兼國安委主席的特首林鄭月娥，只是名義上的「一號」，能對國安法置喙的就是宣誓效忠，承諾建立宣誓制度，承諾加強監管學校、社會團體、媒體、網絡。

不過，國家教育日既然成了高官表演日，台詞當然要有電影feel才對得起觀眾。中國外交部駐港公署署理特派員楊義瑞說：「在維護國家利益及尊嚴的問題上，國家只有風骨而沒有軟骨。」甚麼是風骨、甚麼是軟骨？也許揼骨友最明白。而駱惠寧說：「中央一向是言必行、行必果，對一些危害國家安全和香港繁榮穩定的行為，該出手時就出手，一旦出手必到位。」其聲調之高亢，簡直不遜《好漢歌》的原唱者劉歡。

《好漢歌》的曲、詞都很簡單，歌詞主要是重複：「路見不平一聲吼哇，該出手時就出手哇，風風火火闖九州哇。」讓造反的梁山好漢路見不平、拔刀出拳的形象活靈活現。駱惠寧在國安教育日引用歌頌造反者的歌曲，實在是寓意深遠啊，值得香港黨委領導下的各行各業認真學習、深刻領會。

放大國安法威懾

中共高官在國安問題上指手劃腳，香港高官自然要動手動腳。鄧炳強炫耀的是發現外部勢力利用媒體潛移默化香港人、蠱惑人心、變為具有危害中國的思想，媒體亦會利用民調或研究，或者訪問匿名人士，以引起爭端。李家超的威嚇更直接，揚言要防範部份「表面平常，但突然可以變成『孤狼』、做出恐怖行為」的「自我激化」的人，當局會加強反恐情報工作，在「恐怖行為未實行前拘捕罪犯」。

對香港一眾高官而言，國安法既是他們的保護傘，也是懸在他們頭上的尚方寶劍。他們如果不想被控干擾、阻撓、破壞中央施政罪，就必須做出讓中共駐港官員看得見的、能滿意的言行，就算明知香港市面上近一年的相對平靜有多重原因，也要歸功於國安法，也要放大國安法的威懾力，打擊毒媒、孤狼，更是邀功請賞的捷徑。

老子說：「民不畏死，奈何以死懼之。」或許，古代人短壽，所以不畏死。現代人長壽，特別是香港人，男、女平均預期壽命達82歲、88歲，比中共建政72年、香港主權移交23年長多了，所以多數人不可能不畏死。民既畏死，以死懼之可也，因此，國安法儼然成了閻羅王的生死簿，豈止納入街頭線、議會線、國際線的抗爭，連選舉權被選舉權、不投票投白票的權力都劃出紅線，一觸即死，正排隊的是新聞自由、學術自由、言論自由。至此，只許州官想出手時就出手，豈許百姓路見不平吼一聲？

李平

周一至周六刊出