政府統計處公佈最新一份統計月刊，統計2010年至2020年本港公共交通乘客人次，發現10年間，公共交通乘客人次由2010年平均每日1,160萬人次，降至去年平均只有每日890萬人次，比前一年同期大幅跌28%。統計處亦比較各公共交通工具市場所佔的乘客人次百分比，當中港鐵的人次比例於2019年、即反送中運動起連續下跌，乘客比例由43.7%下跌至40.1%。相反，專營巴士則由2019年起連續兩年上升。

去年乘客人次僅每日890萬 疑受防疫措施影響

政府統計處月刊顯示2010年至2020年香港公共交通乘客人次，顯示2010年至2018期間，公共交通乘客人次均有穩定增長，由2010年的每日1,160萬人次，增加至2018年的1,290萬人次，更創下紀錄新高；惟於2019年的6月至12月發生社會事件，各種公共交通服務亦受影響。2019年的公共交通平均每日乘客人次為1,240萬人次，下降3.3%，至去年更只有平均每日890萬人次，較前一年同期更大幅下降超過28%。

統計處指，公共交通乘客人次減少主要是受防疫措施影響，包括學校停課、多個口岸及邊界管制站關閉、對入境旅客實施限制和檢疫措施、實施在家工作，以及其他限制社交距離措施等。

僅港鐵佔比下降 巴士連升兩年至34%

月刊亦顯示各公共交通市場所佔的乘客人次百分比，發現港鐵所佔的人次比例自2010年連升8年，惟於2019年起連續下跌兩年，而其餘交通工具均有所上升。

數據顯示，港鐵所佔比重由2010年的38.9%連升至2018年達43.7%。不過，由2019年開始下跌至42.2%。即使屯馬綫一期於2020年2月投入服務仍然「無補於事」，2020年的人次比例繼續下跌至40.1%。統計處指，2020年於港島、過海、九龍及新界、機場快線的平均每日乘客人次，比前年亦顯著下降。

相反，專營巴士所佔的人次比例卻於近年回升。統計處指，專營巴士所佔的比例由2010年的32.5%，下降至2015年的31.1%，隨後3年則維持在31.3%至31.5%之間，惟於2019年起連續兩年上升，2020年更回升至34.0%。

網民8.31後發起「罷搭港鐵行動」

2019反送中運動期間，發生7.21元朗站白衣人無差別攻擊事件，由於港鐵職員並未有協助市民，又在多次示威日子關閉車站，隨後於「8.31」太子站襲擊事件中亦拒絕公開閉路電視片段，自此為人詬病，亦有網民發起「罷搭港鐵行動」，務求減少其收入。2019年8月，港鐵曾公佈日均載客量按月跌4%，更是3年來的新低。

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