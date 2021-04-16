壹傳媒創辦人黎智英等7名民主派人士，因前年參與8.18維園「流水式」集會被裁定組織或參與非法集結罪成，今（16日）宣讀判刑；同日同一法官亦就8.31參與未經批准遊行一案作判刑。兩案的被告何俊仁及楊森分別被判緩刑，兩人同樣對法官的判決感到驚訝與失望，楊更直言是「匪夷所思」，質疑法院是配合國安以嚴刑打壓港人權利；8.18集會申請人陳晧桓則指判刑過重，斥政府壓迫和平表態的聲音。

何俊仁指法官對和平遊行看法負面

前年8.18流水集會案中，7名不認罪被告及認罪的區諾軒與梁耀忠於今日判刑，法官胡雅文指判監是唯一選擇，最終黎智英及李卓人判囚12個月、梁國雄18個月、區諾軒10個月、何秀蘭8個月、梁耀忠判囚8個月但緩刑一年、吳靄儀及何俊仁同被判監12個月但緩刑兩年，而李柱銘則判囚11個月但緩刑兩年。

同日，法官胡雅文亦就8.31集結案判刑，黎智英判囚8個月、楊森囚8個月但緩刑12個月，而李卓人則囚半年。

何俊仁以及8.31案被告楊森同被判緩刑，兩人在支持者的「加油」聲中，神情冷靜地步離法院。何俊仁表示，對法官今次的量刑起點及觀點感到驚訝及失望，指過往法庭對於和平遊行，縱然是沒有得到政府批准，多數都不會被起訴，或以罰款等作懲罰；然而今次法官對和平遊行看法非常負面，只看到對秩序影響的一面。

何認為，沒辦法相信一個和平遊行的量刑起點居然是18個月。

楊森直言判決「匪夷所思」

至於楊森對判決亦感到驚訝，他指出，一個和平集會是受到國際人權法及《基本法》第17條所保障，對於法官將2019年的社會不安歸咎於遊行集會，是漠視政府的施政惹起民憤。

楊指，8.18有被告被判18個月，而自己亦判8個月，認為判決是匪夷所思，並質疑法院是要配合國安以嚴刑打壓香港人和平集會的權利以及基本人權。楊直言，如果政府聽取民意，是可以解決問題，而法官卻未有理會這一點。楊森及何俊仁同樣表明，會支持被告就案件上訴。

陳皓桓批政權製造寒蟬效應

民陣召集人、8.18維園「流水式集會」申請人陳晧桓批評，相比起雨傘運動佔中九子案，今次案件的量刑起點和判刑都非常過重，對結果非常、非常失望和遺憾，不但造成寒蟬效應，更令社會慢慢失去理性、耐性及和平聲音，只會令香港人日後不敢亦不會再發聲，「你以為咁樣做好正確，但民怨會積壓」。

陳晧桓多次鞠躬感謝今日被判囚的民主派領袖，亦代表出席前年8.18流水式集會的170萬手足，向他們致謝，「如何當日冇佢哋嘅付出，根本冇可能令到流水式嘅集會，可以暢順咁舉行」，若沒得到他們帶領示威市民離開，「當日哋混亂係完全想像唔到」。

陳皓桓指，前年8.18集會當日，就連政府也發聲明稱和平進行，但可惜和平表態換來政府的回應，就是拘捕及檢控和平理性非暴力的民主派領袖，最終更判囚。他反問政府，如何再叫市民理性和平溝通？

他相信，今次判刑令所有市民非常憤怒，但會記住李柱銘說過的話，「只要我哋心存希望，我哋係會有好嘅成果。只要香港市民堅持，五大訴求呢個目標，可能好耐，但會達成」。

劉慧卿：會繼續抗爭

民主黨前主席劉慧卿離開法院的時候就指，會繼續抗爭，要求政權繼續確保一國兩制的承諾。劉表示，不能就現在的抗爭已走到盡頭，她指雖然往後可能會有更多人被捕，甚至包括自己。劉又指，縱使政府或會繼續禁止遊行，但呼籲市民不要放棄並繼續抗爭。

羅冠聰：司法體系失去國際及香港市民嘅信任

流亡英國的前議員羅冠聰亦透過社交網站發文，強調「集會越大，先至更確定出席、舉辦集會係人民嘅聲音。人民合法集會權利被剝奪，係唔係代表個執政者出現問題？」他續指，今次法院以「有機會衍生暴力」來描述和平集會，「從而將量刑標準提高，再次證明審判只係政治壓逼嘅代名詞，整個司法體系已失去國際以及香港市民嘅信任。」

職工盟：法庭淪政權打壓人民的政治工具

職工盟發聲明評論8.18流水式集會判刑，指法庭「再一次矇着眼睛，無視社會出現的嚴重不公義，淪為政權打壓人民的政治工具，將多名和平威者送進監牢」，又表明「監獄可囚禁我們的身體，但絕對禁不了我們的良知，無論身處牆內或牆外，香港人必定繼續同行、並肩抗爭，為實現民主的理想持續作戰。」

職工盟特別提到，因參與和平集會而分別被判監14個月的職工盟秘書長李卓人和被判監8個月工黨成員何秀蘭，強調「我們對如斯暴政深感憤怒，並表明不會因政治檢控而退縮和投降，必定堅守自主工運陣地，與香港人繼續同行。」尤其8.18流水式集會和8.31祈禱大遊行，都是因為被警方粗暴剝奪公民權利，市民才自發採取公民抗命。

職工盟再強調，「真正應當受到審判的，絕非遭受壓迫和被踐踏人權的人民，而是不斷施行暴政的獨裁者。」表明「時代越艱難，越需要我們承擔，第一排倒下，將會有第二、第三排接力抗爭。只要我們信念仍在，人心不死，香港的抗爭便必會繼續長流不息。」

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