特首林鄭月娥日前宣佈，提出以「疫苗氣泡」為基礎，分階段放寬食肆甚至酒吧營業限制，不過有關措施提出後，不見飲食業界掌聲，反而引來不少業內人士批評，甚至有食肆表明情願維持現狀，也不想接受政府「疫苗氣泡」，享受放寬措施。有業內人士感嘆，政府的要求不但令成本上升、更大問題是部份要求難以執行，一旦有何疏漏即陷法網，直言政府無非想「塞住業界把口」，「措施畀咗你地，係你地做唔到自動放棄，唔好再嘈政府」。

同業寧維持現狀 免自找煩惱

該業界中人說，政府要強制食客使用安心出行App，「都叫勉強做到，但一定會流失部份生意，因為有啲客真係一叫佢用App就掉頭走」，但要全部員工接種疫苗就有困難，「員工唔打冇得逼亦唔可以炒，好似我地呢啲小店，廚房大佬講明唔會打，冇咗佢邊到立即搵個廚返嚟？如果萬一有人打完出事，政府一定話唔關疫苗事，我地點負呢個責任？」至於所謂員工、食客接種兩劑疫苗，食客必須用安心出行，指定區域每枱人數上限可提升至12人，該業界人士更笑言「離地」，「唔好講話除咗連鎖食肆，先有咁多地方劃咁大個Clean Zone，就算有，都要12個食客全部打晒疫苗，如果到時8個有打4個冇打，咪又要分開坐，有冇人為約出去食飯，逼啲朋友去打針？」所以他認識同業均說情願維持現狀，「無謂自找煩惱」。

另一食肆老細更坦白，他自認「非黃非藍」，只求做街坊生意，「如果走向做乜『疫苗氣泡』，實畀人當藍店，隨時少咗啲客，得不償失呀！」他又說業界不斷要求放寬社交限制，酒吧、夜店、卡啦OK等又要求重開，「咁政府咪開個好辣要求比你哋，塞住你哋把口，以後唔好再嘈政府」，根本不是有心幫業界，「等你哋乖乖地自願接受維持現狀，政府自己就過一關」。

季陶

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