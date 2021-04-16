8.18未經批准集結案，資深大狀夏偉志（Graham Harris）替李柱銘及何俊仁陳情，閳述兩名老泛民的一生，從兩人分別獲認可為大律師及律師說起，指兩人為公義奉獻大半生，多年來為民主發展作出貢獻，受人景仰、尊敬、欽佩。何為公義而創立律師樓，李更是《基本法》起草委員之一。夏偉志強調，本案的示威和平，沒有暴力，兩人更多次表達不認同暴力示威，因暴力只會衍生更大暴力，大大削弱本來端正莊嚴的和平示威。夏偉志庭上多番反問：「難道法庭真的要將這兩人送進監獄？」

夏偉志甫陳詞即謂，判刑一向是法庭艱鉅的工作之一，尤其本案與一般案件有別，並不尋常，法庭須謹慎考慮如何在譴責犯罪與被告個人背景之間取得平衡。夏偉志指出，香港是文明的社會，除非沒有其他判刑選項，法庭才會判處被告監禁，強調本案絕對有判監以外的判刑選項，不再重複其他辯方律師的陳詞。

他續指，李柱銘和何俊仁皆是公眾人物，有資深的法律專業背景，不論是他們的個人品行還是專業層面方面，都受到市民的尊敬和欽佩。夏偉志表明不會重複早前已向法庭呈交的書面陳詞內容，只會簡潔指出本案遊行和平不涉及暴力，李何兩人亦並非提倡暴力的人，他們更是不贊成暴力，因暴力不但有反效果，更會大大削弱本來端正和莊嚴的和平示威。夏偉志強調兩人「沒有暴力意圖、沒有損壞財產的意圖、沒有鼓吹或煽惑暴力、沒有發生傷害警員的行為」。

兩人真誠追求民主 長年累月投入付出無可置疑

對李柱銘而言，本案是他人生中第一次被控參與未經批准集結。李現年82歲，將於6月踏入83歲，是本港最資深的資深大狀。李於1965年在英國獲認可為大狀，翌年在香港獲認可，1979年成為資深大狀，是為人熟悉與尊敬的人，過往一直為人民發聲，並以理性及溫和的態度爭取民主，更擔任多年立法會議員。

他續指，相信法庭從書面陳詞中可見，李柱銘是《基本法》起草委員之一，又曾擔任消委會主席等，擔任社會上很多公職。李柱銘是虔誠的天主教徒，奉獻一生，在不同領域為市民服務，「是一名優秀、受人尊敬、正直的男子」。

至於何俊仁，他現年69歲，早年創辦律師樓，為公眾利益做了許多工作，包括義務協助市民。夏偉志指兩人均沒有案底，品格無可挑剔，貢獻大半生，服務社會。法官可以對二人有任何意見，但兩人真誠追求民主，長年累月投入付出，乃是無可置疑。

夏偉志向法庭表明，希望容許他再次向法庭詢問：「難道法庭真的要將這兩人送進監獄？」他明白法官有職責作出判刑，但強調本案示威莊嚴、溫和、理性，不涉及任何應受責備的行為，法庭有理由判處非監禁式刑罰。

【案件編號：DCCC536/20】

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