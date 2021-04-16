劏房租務管制研究工作小組，上月底提交過百頁報告予政府，提出推行「2+2」的標準租約，租金加幅亦設上限等建議。工作小組的公眾諮詢環節，一直被詬病是「假諮詢」；有調查發現，近7成人贊成劏房續租加幅上限應為15%，且有逾半人認為應立法規定劏房租戶有權進行續租。

5成受訪者撐租戶有權續租

香港民研由4月9日至4月14日，以網上問卷形式，訪問6685名12歲或以上的香港居民，當中有4%曾經或正居住在劏房之中，少於1%現時或曾經為劏房業主，29%曾接觸劏房戶或業主，其餘並非劏房業主或租戶，且從未接觸過業主或租戶。

調查發現，51%支持立法規定劏房租戶有權進行為期兩年的續租一次，且有近7成人支持立法規定劏房續租時的租金加幅不得高於15%，亦不得高於私人住宅租金指數。

組織倡參考公屋租金升幅

關注基層住屋聯席組織幹事陳康麒指，組織早前接觸基層劏房住戶，他們均對租管有抱有期望，在報告出爐後相當不滿。陳指，租戶認為「兩年生約，兩年死約」的做法欠缺彈性，有不少劏房環境相當惡劣，出現石屎剝落、滲水等情況，若業主不肯維修，租戶變相「要捱兩年死約」；且租戶若因獲派公屋或因為工作需要而要遷走，更有可能需向業主賠償，促請政府為租約年期制定附加條件及獲豁免情況等補充，保障租戶權益。

她又指，不少基層巿民對租金增幅上限的15%過高，直指「好驚訝，點解可以訂到咁高？」，認為10%已是相當難負擔的升幅，建議政府參考公屋的法定租金升幅，封頂在10%，保障基層街坊利益。

專家批小組借詞搪塞起始租金管制 ：說法唔太合理

對於坊間有聲音擔憂，業主或會在立法前的空窗期，將租金大幅度調高，以補償未來較低的租金增長，因而建議政府應就着起始租金作出管制，惟工作小組以相當艱難、「由零開始」等為由推搪。民研副總裁鍾劍華質疑，現時公屋亦有類似的安排，並非技術上不可行，直問「（巿民）信唔信（依個講法）呢？」城巿大學公共政策學系副教授邱勇亦指出，現時已有大量報告指出業主會有相應的行為，直言工作小組的說法是「唔太合理嘅」，認為估價同時要跟進的個案其實不多，「其實係做到（估價，監視起始租金）嘅」。

鍾同時指，15%的租金加幅上限，長遠地累積，將會進一步拉闊公屋戶與劏房租戶之間的收入及生活水平距離。從2010至2020年9月間，公屋進行的所有租金調整後，以100為基數，租金升至168；惟他粗略估計下，同期劏房戶的租金由100大幅增加逾一倍至214，15%的租金加幅，日積月累下，將會大大拉闊公屋戶與劏房租戶的生活水平距離，促請政府留意有關的問題。

促建立房屋健康及安全評分制度

邱勇又相當關注劏房安全及質素的議題，認為港府可參考英國的做法，建立類似房屋健康及安全評分制度，並作出限制存在安全問題的劏房續租租金升幅上限等跟進，在平衡租戶及業主的利益同時，為業主提供改善劏房環境的誘因。

邱同時觀察到報告有部分字眼，疑有將「劏房產業化」的跡象，呼籲政府「諗一諗佢個定位」，同時指政府不應「草草交咗功課」，應儘量「加大力度，做多啲嘢啦」。

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