警察學院昨（15日）因應國家安全教育日舉行開放日，有學童在模擬港鐵車廂拿起玩具槍指向同學頭部，相片令網民聯想到8.31事件而瘋傳。《蘋果》獲悉，涉事學童包括保良局金銀業貿易場張凝文學校學生，校長劉彩玉在校內通訊群組稱玩具槍乃警察提供用作拍照，又指媒體充斥「假新聞」。

保良局確認有屬校學生參與有關活動時把弄玩具膠槍嬉戲，校方會提醒學生「不宜做出令人誤解的行為」。有教育學者認為，事件關鍵在於警方不應讓學生胡亂拿起玩具槍指向他人，不宜苛責學校和學生。

校長稱活動「不幸」被媒體炒作

《蘋果》接獲報料，指保良局金銀業貿易場張凝文學校校長劉彩玉昨在校內通訊群組中表示，學生參加活動「不幸被媒體利用來炒作」，同事報告當時學生只是在模擬車廂玩耍，有警察提供假槍以拿着拍照，有「不知是否記者」的人叫小朋友拿起槍「玩吓」，然後就被拍下相片。

劉彩玉亦在短訊中表示，學生或「俾人笑」而感到壓力，請老師了解其情況，如有需要須適當輔導。劉在短訊中質疑「媒體充斥假新聞，記者更時常做新聞」，指學校「行得正、企得正」，呼籲同事「同心合力，對抗歪曲失實的言論」。

保良局回覆查詢時未有正面回應上述校長言論，惟確認有屬校獲邀參與「全民國家安全教育日」及「紀律部隊訓練學校開放日」活動，其間「有學生把弄現場供手持拍照的玩具膠槍，互相嬉戲」，校方會提醒學生参與活動時「應遵守紀律，相互禮讓，不宜做出令人誤解的行為」。

教育學者：究竟警察要帶甚麼教育訊息給小學生？

教育大學教育政策與領導學系講師許漢榮指出，學生參與這類型的活動和遊戲時，會興高采烈地玩很正常，不應苛責；問題在於警方容讓學生胡亂拿起玩具槍在模擬車廂內指向其他人，「究竟警察要帶甚麼教育訊息給小學生？」

許亦認為，事件中學校的責任不大，惟校方應深思是否必要參加這類活動，因校方無法控制活動內容，有需要相應跟進，將恰當訊息帶給學生。

教協副會長田方澤相信，活動本身應與8.31事件無關，場景或令公眾「諗多咗」，惟質疑警察學院的活動設計是否恰當，以及有何教育意義，不明白為何出現「玩玩具槍」的場面。

楊潤雄：不應因一張相片否定警方宣傳

熱血公民鄭松泰亦在立法會提到相片令市民勾起前年8.31在港鐵上的情況，認為當局應避免這些無謂的「震撼教育」。教育局局長楊潤雄回應稱，不應因一張相片否定警方的宣傳，同一張相片不同人有不同想法，引起很多不同的聯想，「我哋無謂去咁樣去諗」。

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