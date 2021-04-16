休班警員聲稱於反修例事件期間遭友人排擠，承受巨大壓力，去年8月在港鐵太子站情不自禁偷拍女士裙底，事主卻原來是同屬警隊的高級女督察。休班警當場被擒，及後更疑删去手機內相片，企圖毀滅證據。涉案休班警被控遊蕩及妨礙司法公正兩罪，案件今再訊，他承認控罪。裁判官陳慧敏直斥他知法犯法，罪加一等，先替他索取社會服務令報告再作判刑，但明言有機會判監。休班警獲准保釋至本月30日判刑。

被告休班警吳世平（28歲）承認遊蕩導致他人擔心以及作出傾向並意圖妨礙司法公正作為罪。控罪指他於去年8月25日在港鐵太子站A出口扶手電梯的公眾地方遊蕩，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益，並且在太子站員工室內意圖妨礙司法公正，删除描繪女子X裙底的照片。

求情指事主貌似前女友 官質疑：理應拍攝正面而非裙底

辯方今求情指，由於女事主貌似被告前女友，故被告一時衝動，情不自禁犯案。裁判官聞言質疑，若事主貌似被告的前女友，被告理應拍攝事主正面而非裙底。辯方解釋，被告當時情不自禁，難以理解自己的行為，又謂事主當時身穿的裙子長及腳眼，所拍攝的照片模糊不清。

辯方續指，案發時社會動盪，被告需走到最前線處理動亂，因而遭身邊朋友排擠，承受巨大心理壓力，直言「佢當時有啲異常」。

官：你係一名警員，罪加一等

陳官向被告明言有機會判處即時監禁，強調本案案情嚴重，「原因係你係一名警員，罪加一等」，過往亦曾有判監的例子。惟陳官考慮到被告認罪，免卻事主出庭作供，姑且先索取社會服務令報告再作判刑，但強調「唔係一個承諾，有機會坐監」。

控方申請充公被告犯案時使用的iPhone。辯方不反對，惟希望取回另於案中檢取的華為手機，指華為手機並沒用於犯案，獲法庭批准。

據了解，事主為女高級督察，事前與被告並不相識。案發時事主在扶手梯上發現有人偷拍，有途人協助截停被告，將他帶到站內的等候室並報案。惟當警員檢查被告手機時，發現涉案檔案已被刪除。

【案件編號：WKCC304/21】

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