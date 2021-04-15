【本報訊】中五男生「健仔」曾志健前年10月1日在荃灣遭警員實彈射傷，連同另外六名男女被警方拘控暴動罪，其中四人早前就暴動及縱火罪受審。區域法院法官練錦鴻昨裁決指，部份被告的衣着和示威者相同，儼如制服，他們應知道穿如此衣着現身會助長暴力示威者氣燄，更指有被告遭警員制服後高叫「光復香港」口號、自己的姓名以及身份證號碼，印證他有意參與暴動，裁定四名被告均罪成，並收押他們至5月5日判刑。

本案原有七名被告，受審四名被告包括陳珩（40歲）、陳金國（20歲）、李振文（26歲）、和女被告郭小琴（23歲），以及「健仔」曾志健、博士生邱宏達和馮清華，其中健仔和邱獲分案審理。馮早前沒有上庭應訊，遭法庭頒令拘捕。

指不必身處現場也能犯案

裁決透露，第五被告郭小琴質疑現場只是非法集結而非暴動，並指控方沒證據顯示示威者有共同決心行使暴力。練官裁決則表示，上訴庭曾指出非法集結和暴動都有高度流動性，參與者有不同角色，不必身處現場才能犯案。

練官亦指辯方個別處理現場暴力事件，卻沒有提及示威者向警方投擲磚頭及汽油彈等物、築起三層遮陣、在警方攻勢稍緩時推雜物等行為，無助了解事實，質疑辯方說法有誤導之嫌。練官認為示威者有共同意志擾亂秩序，以路障逼退警方，圖令警員無法執勤。

首被告陳珩在警誡會面下稱當天打算到現場急救，往用膳期間途徑現場，但身上沒有急救用品，遭練官質疑前言不對後語，不接納其說法。練官又指，片段顯示一名持藍色摺傘人士身處示威者前線，該把傘和其他傘不同，那人衣着與首被告一樣，首被告被捕時間亦與持摺傘者跑入內街的時間脗合，認為兩者是同一人，指首被告曾助示威者推前防線、向警方擲物，又將橫額拉到火堆中，裁定他暴動及縱火罪成。

「向傳媒喊姓名證有心參與」

控方指次被告陳金國遭警員制服後曾兩度高叫「光復香港」口號，又向傳媒喊叫自己的姓名和身份證號碼。練官指這印證次被告有心參與暴動，並自認參與其中是理直氣壯，表達對執法人員的不信任。他指如次被告只是湊熱鬧，不可能帶備頭盔、口罩和眼罩等物品；況且警方已多次警告現場聚集屬違法，又與示威者拉鋸至少20分鐘，正常人眼見此情況肯定會離開，但次被告仍留在現場，可見他有意識地留下參與抗爭，次被告所喊口號也和時下流行的相符。

練官指，控方雖沒直接證據顯示次被告陳金國、第三被告李振文和第五被告郭小琴在場做了甚麼，惟他們應知道其裝備會助長示威者氣燄，也令警方相信示威者人多勢眾，案中也沒證據證明三人為了見證歷史時刻才留在現場。練官認為，常人若然發現身處險境，除非他們有特別任務或不可離開的理由，否認應當盡快離開，惟案中沒證據顯示三人當時具相關理據。

案件編號：DCCC868/19