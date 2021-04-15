【本報訊】本港過去兩周的武肺確診個案八成屬於輸入。昨新增四宗輸入個案，分別來自菲律賓、印尼、法國及意大利，當中兩人帶N501Y。食衞局宣佈即日起收緊染疫民航機禁飛本港的「熔斷機制」，任何地區來港旅客如在七日內有五人或以上被驗出帶傳染力更強的N501Y變種病毒，即禁止該地所有航空公司航班來港14天。外傭中介擔心，菲律賓及印尼頗大機會被禁飛，本港需要聘用外傭的家庭將大受影響。

當局過去規定同一抵港航班有五名或以上乘客確診便需禁飛14天，食衞局副局長徐德義昨宣佈收緊該熔斷機制後的新準則包括，同一抵港航班有三名或以上乘客確診；或同一航空公司七日內在同一地點抵港的兩班機上，各有兩名或以上乘客確診，即禁止相關的航空公司航班着陸香港14天。

或影響外傭來港

另一新增準則是同一地區抵港的所有民航客機，不論哪間航空公司，如在七日內共有五名或以上乘客確診及帶有N501Y變種病毒株，當局亦會禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天。

當局去年一刀切禁止所有英國航班抵港，但拖至現在才針對其他高風險地區收緊熔斷機制。徐德義否認是後知後覺或雙重標準，辯稱當局要平衡各方面的需要及風險，累計214宗N501Y個案，都在機場檢測或強制檢疫期間驗出，可見外防輸入措施有效堵截變種病毒進入社區。

香港僱傭代理協會主席張結民估計，菲律賓及印尼都頗大機會觸及新熔斷機制被禁飛，以目前每天約有150至200名菲傭及印傭抵港，一旦禁飛將有2,000多名外傭無法來港，對僱主影響很大。他認為，港府不如索性規定所有外傭均需接種兩劑疫苗後才能受聘來港，反而對各方都有利。