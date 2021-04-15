【本報訊】政府強推「疫苗氣泡」，食肆打工仔被迫打針，繼飲食集團譽宴向員工發出勒令打針通告後，本報再接獲投訴，經營警衞保安服務的「大眾安全集團」本周二發出通告，呼籲員工積極考慮接種疫苗，並附上預約打針網址。有員工擔心不打針會被解僱，感到很大壓力，「打針之後出事？邊個負責？政府、公司負唔負責？」

涉事通告由大眾安全集團一名助理總經理發出，提及本港已有疫苗提供，呼籲員工可登入政府網址預約，及下載「智方便」流動應用程式領取電子針卡。通告稱，疫情已肆虐一年，強調「為己為人，公司現作出呼籲及鼓勵，希望各同事積極考慮接種疫苗，當然各人的身體狀況、過往病歷史及體質並不相同，請向自己的家庭醫生作出事前諮詢」。

雖然通告未有列明不打針的員工，會否遭解僱或特別的工作安排，但有不滿員工向本報表示，集團的保安員工主要在尖沙嘴或北角K11商場工作，近日收到通告後，均感壓力和不安，部份人因擔心飯碗不保而預約打針。該員工指，打針屬個人考慮，不應強制，直指「打針之後出事？邊個負責？政府、公司負唔負責？」

陳肇始：不希望僱主逼員工

大眾安全集團否認打針屬強制安排，聲稱通告純粹向員工發放政府疫苗接種訊息，員工打針與否屬個人意向。 由於沒有收集員工有否接種疫苗資料或任何相關記錄，故不存在任何解僱或其他特別安排。

食衞局局長陳肇始昨日在記者會上回應餐飲業僱主強迫員工打針一事時稱，食環署本周內會與餐飲業界商討整體的「疫苗氣泡」措施執行細節，「我哋重申，我哋唔希望僱主逼員工打疫苗，我哋亦多次重申，呢個係我哋提供減低風險嘅一個途徑」。