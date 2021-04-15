今早在診所門口遇上郵差叔叔，打了個招呼，郵差叔叔問，為何最近專欄少了飲食的文章，為了感謝郵差叔叔於疫情期間，不辭勞苦，冒着中招的風險，繼續派遞的工作，所以這個星期，特別要寫一篇有關飲食的文章，以表謝意。

最近迷上了一個飲食旅遊專輯「Somebody Feed Phil」《菲爾來蹭飯》，是一位名為Philip的作家兼演員，到世界各地的城市尋找不同的美食，學習當地人的文化及跟當地人交朋友。旅遊飲食節目，相信大家也看過不少，但這個旅遊飲食系列，卻跟一般的節目完全不同，最重要的，可能因為Philip是一位很有性格的人，記得看第一集時，他到訪摩洛哥，總覺得他有種怪怪的感覺，笑起來有點像跟平常人不一樣。不過，繼續看下去，發覺覺得怪怪，是因為他跟一般的主持不同，他是位很誠懇的主持人，他吃到美味的食物，不會做一個誇張的享受表情，也不會說些深奧的形容詞，反而像小孩般說「嘻嘻」，甚至手舞足蹈，打個眼色給身邊朋友，好像暗示「有好嘢食喎」，你感受到的就是他確實的快樂感覺。

從芝加哥的炸熱狗，到都柏林吃海藻天婦羅，以至到里斯本吃葡萄牙的花生味gelato配pizza和香腸，坐着小艇（gondola）遊威尼斯，再到曼谷吃「原隻」炸雞皮，在新加坡吃看到已經流口水的BBQ燒烤肉，Phil也會到一些意想不到的地方，例如以色列的特拉維夫，竟然在古城裏有美味中東fusion菜。另一個與別不同的地方是，Phil是真心的喜歡跟當地人打交道、溝通、做朋友，看他跟小朋友玩時的表情，便知道他並不是在演戲、扮friend，而是真心希望這個世界少一點紛爭，多一點友誼，在熱情的地方，他會認識很多朋友，走到冷漠的地方，他也會嘗試將本來「唔啱key」的人連繫一起，幫他們打開話匣子。這方面也反映在他做資料搜集和拍攝時，很多時候會用上當地的導遊、美食家和演員。

看完二十多集後，很自然腦袋裏便閃出，「一旦疫情告一段落，可以出外旅遊時，至少有三、四個第一時間想去的地方」，說起來，Phil跟郵差叔叔一樣，都是連繫世界不同地方的橋樑，把本來分隔很遠的感情連結起來。

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李德誠 精神科專科醫生