繼警務處處長鄧炳強昨日不點名批評《蘋果》「挑起香港仇恨」後，《大公報》今日（16日）發表一篇署名評論文章，亦以「依法取締《蘋果》 堵塞國安漏洞」爲題，點名稱《蘋果》以報道爲名宣傳港獨、挑戰國安法，要求「依法取締」。

《蘋果》扮演「最為惡劣、最爲猖狂的角色」

《大公報》刊登「資深評論員」方靖之的評論文章，先是稱中央透過成立國安法、「完善選舉制度」等同將香港「從萬丈深淵中拉回」，隨即將矛頭指向《蘋果》，稱一些媒體「利用其所謂第四權的身份，從事勾結外國實力、煽暴造假、挑戰國安的勾當」，其中《蘋果》扮演「最為惡劣、最爲猖狂的角色」，以報道之名，行為港獨宣傳、挑戰國安法之實。

文章舉例指《蘋果》昨（15日）發佈的一篇有關重光團隊於倫敦刊登大型廣告的報道，「儼然是一片港獨組織的宣傳稿」，稱該報道「已經不是報道，而是政治宣傳、港獨宣傳」，質疑《蘋果》煽動港獨，「這樣的報道是否已經逾越了國安法的界線？」又指《蘋果》在反修例運動期間「公然造謠造假」有關8.31太子站、新屋嶺等事件，稱大批青年「被《蘋果》煽動而前途盡毀」，揚言「這筆賬必須跟《蘋果》這些媒體算清」。

文章續指《蘋果》在國安法出台後抹黑、攻擊國安法，社評亦「走火入魔」，指《蘋果》辦報的目的就是「成為外國反華勢力的輿論機器，在香港煽風點火，從而配合反中亂港分子亂中奪權」，「奇怪的是，這樣一份報章仍然可以存在到今日，這不是咄咄怪事嗎？」稱港人需積極履行維護國家安全的義務，「該清算的就堅決清算」。文末總結指《蘋果》不除，香港國安便仍存在漏洞，「依法取締《蘋果》等煽暴煽獨、挑戰國安法的媒體，已是刻不容緩。」

鄧炳強今再狙擊《蘋果》

鄧炳強昨（15日）出席「國家安全教育日」警察學院開放日後見傳媒時，不點名批評因被指控違反《國安法》而被扣押的壹傳媒創辦人黎智英，「呢個老闆所控制嘅媒體，不停用一啲誤導、炒作、不盡不實嘅報道，從而分化人心、從而挑起香港仇恨、對國家嘅仇恨」。

鄧今日出席立法會財委會特別會議時，稱自己昨日的言論「一一應驗」；又指今日有報章將昨日在警隊設施中玩得很開心的一班學生，「抹黑」成與「黑暴」有關，批評做法非常不道德，反映有人想用恐嚇的方法，抹黑想親近警隊的人。

對於《大公報》及警務處處長鄧炳強連日指控，《蘋果日報》回應稱：「Let’s stand tall in fallen times.」

保安局局長李家超出席財委會特別會議時，亦不點名指有指危害國家安全人士不斷利用媒體、文化藝術、以及刊物等繼續灌輸「港獨」和破壞意識，刻意將罪犯塑造成英雄故事，「這些意識非常敗壞」；又指當見到歪理，「我們都要理直氣壯告訴他不對」、「我們的聲音要蓋過對方」。

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