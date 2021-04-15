【本報訊】海關上周四高調搜查阿布泰國生活百貨，以未有按消費品安全條例貼上中英文警告標籤為由，撿取逾8,800件貨品並拘捕公司董事。事件引發不少大型連鎖雜貨店臨急抱佛腳，連日急急為貨品貼上中英文標籤，事發至昨日踏入第八日，市面仍有連鎖店被發現繼續售賣未貼中英文標籤的清潔護理用品，海關只稱收到舉報，卻未見有實際掃蕩行動。

在海關大舉掃蕩阿布泰門市及倉庫，指其售賣的清潔用品未按消費品安全條例貼上中英文標籤，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》，剛過去的周末及周日市民排長龍購物力撐阿布泰，連日市民自發巡查其他連鎖店亦發現售賣未附中英文警告標籤清潔用品，卻未見海關執法，質疑雙重標準。

記者昨到牛頭角淘大商場的大生生活超市巡視，發現至少三款洗頭水、兩款身體潤膚露、兩款香皂，一款日本清潔用品、一款洗衣皂都沒貼雙語標籤。記者曾致電大生了解，一名女職員着記者留下電話，但一直未回覆。

阿布泰感謝市民力撐

阿布泰昨晚在fb指「一連7日阿布泰潑水節感謝禮今晚就告一段落」，感謝眾多商戶夥伴及市民支持，今日休息一天，「香港人！星期六再見」！海關指上周五至周三接獲290宗涉及產品安全標籤的舉報，涉及不同連鎖零售店集團和個別零售店舖，正跟進並安排巡查及試購，如發現違規會採取執法行動。