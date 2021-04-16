灣仔伊利沙伯體育館接種中心疑爆事故，中心醫療隊負責人林哲玄醫生向《蘋果》確認，昨日（15日）一名護士在接種中心被針刺傷後，同一支針頭竟被用作為一名外籍市民接種疫苗，在場醫生接到報告後隨即為該名市民檢查，並由護士陪同到律敦治醫院急症室作進一步檢查，至今中心有兩名護士被調離崗位，不再負責接種疫苗的工作。

《蘋果》正向衞生署及醫管局查詢事件。

護士被針刺傷 同一支針頭再為市民接種

消息指，灣仔伊利沙伯體育館接種中心昨午（15日）發生事故，護士為一名市民接種時，用了一支染有他人血液的針進行注射，該名市民事後被送往律敦治醫院檢查。

中心醫療隊負責人林哲玄醫生向本報確認，昨日一名護士在接種中心被針刺傷，同一支針頭未知為何未有扔棄，被用作為一名外籍市民打疫苗。在場醫生接到報告後，隨即為該名市民檢查，市民由另一名護士陪同到律敦治醫院急症室作進一步檢查，據報當時市民情況穩定，沒有不適。

早前報道：疫苗接種︱承辦商斥同行絕不應打錯針 多重關卡仍出錯不理想

涉事兩護士被調離崗位 衞生署昨無公佈

林哲玄續指，涉事兩名護士暫已被調離崗位，不會再負責接種疫苗的工作；至於被刺傷護士與負責接種護士是否同一人，他指內部仍在調查，但直言是「一個完全不應該發生的意外」，事件已即時通報衞生署。惟翻查資料，衞生署昨日公佈的疫苗接種後送院個案，並無涉及伊利沙伯體育館接種中心的個案。

灣仔伊利沙伯體育館疫苗接種中心由「醫護誠信同行」等多個醫療組織聯合以「香港創新醫療學會」營運，該學會於2019年8月成立，創會會長是香港醫務行政學院院長劉少懷，前任食物及衛生局局長高永文擔當學會顧問。

「醫護誠信同行」於去年1月成立，由曾簽署撐警聯署及批鬥醫護罷工的外科專科醫生林哲玄擔任主席，組織包括醫生、醫療專業人員等。

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