【本報訊】前年聖誕網民發起「和你Shop」，多區爆發警民衝突，當晚一名16歲男生在旺角被搜出藏有一支雷射筆，經審訊後早前被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。裁判官葉啓亮鑑於沒證據指男生曾使用雷射筆，昨判男生入更生中心，相信能增強男生守法意識。

現已17歲的男生現於汽車維修中心任學徒，其母的求情信顯示被告在內地出生，來港後父母婚姻破裂，離婚收場，對被告打擊很大，曾試過自殺。辯方指被告因好奇才參與事件。

官：助被告改善守法意識

裁判官葉啓亮指，沒證據顯示被告使用涉案雷射筆，被告因心理狀況因素不獲建議判入勞教中心，法庭亦認為更生中心能協助被告改善守法意識。

庭上證供顯示，被告當晚在旺角彌敦道678號外揹着深藍色背包，神色慌張，迴避警員眼神。警員上前截查，搜出涉案雷射筆，另搜出一個內藏白色膠珠的金屬製氣槍子彈匣、一個防毒面罩及兩個濾罐等。

辯方於聆訊時曾指警員僅以1至2秒瞬間即逝的眼神接觸，便斷定被告當時神情驚慌，從而上前截停搜查，純為主觀判斷。葉官裁決時指，被告被搜出的物件才是重點，與警員可信性或可靠性無關，又指雷射筆放於背囊隨手可得的顯眼位置，推論被告有意圖用作傷人，裁定被告罪成。

案件編號：KCCC2717/20