壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席楊森，以及支聯會主席李卓人一同被控前年8.31在港島參與未經批准遊行，三人早前在法官胡雅文席前認罪，案件今判刑。法官指判監是唯一選擇，以入獄一年為量刑起點，因各人於開審前才認罪，只能獲四分一的刑期扣減。法官因應黎的健康狀況，再減刑一個月，判囚8個月。楊森則因年邁獲減刑一個月，同樣判囚8個月，再考慮到他對教育界及社工界貢獻良多，緩刑12個月。至於李卓人則因對社會貢獻良多，判囚半年，但不獲緩刑。

案中的黎智英及李卓人剛就8.18組織及參與未經批准遊行兩罪判囚一年。法官指兩案發生日期相距兩星期，同意將本案刑期的其中2個月與8.18案分期執行，亦即在8.18案的12個月監禁之上加刑2個月。換言之，黎李兩人就兩案共被判囚14個月。

指三人皆是知名人士 在人群中鶴立雞群

判刑途中，聆訊一度因廣播系統出現問題而暫停。旁聽席上人士再次向三名被告高呼「加油」，有人向李卓人稱「跑步呀」、「減肥呀」，李隨即在犯人欄中做出跑步動作，眾人拍手。

判刑後，李卓人與楊森在犯人欄相擁。黎智英拉下口罩，舉手與眾人道別。李卓人則走近旁聽席，深深躬躹，並再次舉起「五一」手勢。

法官胡雅文判刑時引述各被告的背景及求情，提到黎智英於內地出生，年少時移民來港，白手興家，是一名成功的商人。及後創辦《壹傳媒》，對香港的傳媒業貢獻良多。楊森於求情階段解僱律師代表，親自陳詞，承認觸犯法律，但自言沒有做錯，沒有悔意，當日是行使公民抗命的權利。至於李卓人與楊森一樣，認罪但強調沒有做錯，不作求情。

胡雅文指出，楊森及李卓人基於政治理念或信仰，對觸犯法律不表歉意，惟法庭判刑時不會考慮有關政治理念。辯方指三人只是眾多的參與者之一，但法官胡雅文反駁指三人皆是知名人士，在人群中鶴立雞群。

主題是「為罪人祈禱」途經警總實為暗諷警察是罪人 屬挑釁之舉

對於其中兩名被告自言公民抗命，法官反駁指他們不是針對惡法而公民抗命，而是在一宗針對政府施政的遊行中干犯本案。終審法院案例寫明，法庭在衡量被告刑責時，對犯案理念給予的比重，沒有劃一準則，必須個別考慮，並明言法庭不是審視被告人政治理念的地方。

胡雅文引述上訴庭拒絕批准周庭保釋等候上訴的案例，強調判刑必須反映公眾對同類事件的厭惡，判刑必須具阻嚇作用，藉此阻嚇其他人再犯。

法官續指，本案雖然是一宗和平的示威，但從經驗所知，自2019年起，只要有大量人群聚集，便會大大增加暴力爆發的風險。遊行主題是「為罪人祈禱」，群眾一度途經警察總部；惟警總不是教堂，按照遊行主題，即是暗諷警察是罪人，屬挑釁之舉。三名被告決意參與，對其他人不但有鼓勵作用，亦影響他人，故此判監是唯一的選擇。

法官指出，案發時期幾乎每日都發生社會動盪的事件，三人決意參與示威，作出違法行為。法官引述案例指，這種態度猶如視自己凌駕於法律之上，直接衝擊法治及執法者，必須判處即時監禁的阻嚇性刑罰。

【案件編號：DCCC537/20】

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