【本報訊】夏日將至，不少家庭正計劃更換冷氣機。消委會測試14款俗稱「匹半」的變頻式分體冷氣機，發現樣本間的慳電程度差別大，市民若選用能源效益較低的冷氣機，每年要多付56%電費，提醒消費者小心選擇。

消委會測試14款變頻式分體冷氣機，聲稱製冷量為3.2千瓦至3.6千瓦，能源效益標籤均標示為一級。測試項目包括製冷量、能源效率及抽濕表現等。

交機電工程署跟進

測試結果顯示，各樣本量得的製冷量由2.64千瓦至3.73千瓦，其中「日立Hitachi」RAS-DX13HDK/RAC-DX13HDK型號的製冷量只有2.64千瓦，低於聲稱近18%，表現等同「一匹」，未能符合「強制性能源效益標籤計劃」的要求，消委會已把結果交由機電工程署跟進。

各樣本的能源效益表現懸殊，消委會指，若以每度電1.2元計算，假設市民一年開冷氣180日，每日12小時，各樣本每年所需電費由657元至1,023元不等，差額達366元。換言之，若市民選用能源效益最遜色的日立RAS-DX13DK/RAC-DX13HDK，較能源效益最高的三菱重工SRK35ZSH-S/SRC35ZSXH-S，每年要多付56%電費。

另外，消委會發現，11款變頻分體式冷氣機只提供一年全機保用期，其餘三款則有兩年。而保用期過後，各樣本每年續保費用介乎620至1,500元，相差可達1.4倍。