都說香港人善忘，但對於花了小半生時間，爭取成為香港人的傅嘉慧來說，22年前的恩人，她不曾忘記。97主權過渡後兩年，居港權案浪潮席捲，吳靄儀多次代表爭取居港權人士，和政府對簿公堂。22年過去，物換星移，千難萬難，終於家庭團聚，儘管香港這個家園，已有點不一樣，但她說仍然很珍惜：「唔係吳大狀幫我哋打官司，可能我哋等到老都唔知發生緊乜事……」

首次釋法、首次法律界黑衣大遊行，官司贏變輸，那些年，捍衞法治人權，助弱勢在法庭上伸張應有權利，因8.18非法集結被定罪的前立法會議員兼大律師吳靄儀，寫下幕幕法中情的故事，有成有敗有血有肉，歷史不會忘記。

記者 呂麗嬋

「人間有苦難，有不公平的事，法律能夠減低不公平，減低我們的苦難。」「見利忘義，不是法治社會的基礎。」曾幾何時，73歲的吳靄儀，為法律和法治下了這樣的註腳，儘管今日看來，恍如隔世。1999年，終審法院就首宗居港權案裁定政府敗訴，政府聲稱會令167萬港人內地子女湧港，遂提請人大釋法，界定內地新移民在港居住滿7年前所生的內地子女沒有居港權，變相推翻終審法院裁決，亦為往後連場居港權訴訟揭開序幕。

談雅然：慶幸生於有法治年代

在居權案中敗訴的港人領養子女談雅然，就走出她獨一無二的道路。當年因為被遣返，與父母在鏡頭前梨花帶雨的一幕，成為經典新聞圖片，觸動無數香港人。如今，已成香港人的小妮子早長大成人，正身在加拿大供讀博士後研究的她，感謝吳靄儀「守護法治人權到最後一刻」：「我慶幸我成長於一個有法治的年代。我當年官司是輸了，但法治沒有輸掉。」

談雅然越洋受訪，說那些年案件都能得到公平公開審訊，不滿判決也可上訴，「判決內容合不合義，是有合理爭議的，比如說到底保護香港司法獨立重要一點，所以應該採取一個較保守的詮釋，還是保障家庭團聚的人權重要一點，然後採取一個較自由的詮釋，這些都是合理考量」。在居權案中，儘管法庭最後採取了保守的詮釋，但談形容「程序上是絕對公正」，對比今日香港，這個港大法律系畢業，剛獲獎學金研究共同體政治的狀元尖子慨嘆，無論實質或程序也再沒公義可言，就連守護法治的人都被不義制度剝奪自由，革去天職，令人遺憾。

法中有情，最是動人，就如每個爭取過、努力過的居權故事，縱然有成有敗有悲有喜，但總有它的生命軌迹。傅嘉慧，是其中一個在大時代被捲入漩渦的尋常百姓。

拿着大聲公解釋判決

「我好記得釋法後場官司輸咗，我哋喺中環即時開大會，幾千人喺度等，唔明白全部高官之前都話尊重終審庭裁決，到最後點解會係咁？」她記得，吳靄儀其時拿着大聲公，向他們解釋裁決，她和大部份人一樣，焦急難受似明非明，很多人即場決定上訴，包括她：「大家都好徬徨，唔知點算……係吳大狀代表我哋五千幾人再上庭。」香港歷史上是移民城市，中港婚姻，造就了不少如嘉慧一類合法移居來港的新一代。1990年，人大就通過《基本法》，第24條訂明六類人是「香港永久居民」，享有香港居留權。

只是97主權過渡後不久，特區政府企圖修改入境條例，擬立法規定港人內地子女必須事先在內地領到居權證，加上單程證，按照配額安排，方可入境香港，試圖以行政手段剝奪港人子女來港居留的憲法權利。這一修訂，引發港人子女湧港潮。那些年，有人聽從指示，奉公守法回大陸等候，結果團聚無期；有人非法留港，卻因人大「寬免政策」，最終得到居港權。這天，記者和嘉慧來到闊別近20年的前終審法院，紅磚依舊，法院卻已搬了家，但那些年法庭內外上演的悲喜故事，她說仍歷歷在目。

「嗰時差唔多日日都嚟，每日都人山人海，心情好似坐過山車，因為你唔知第二日會係點，係走定係留，啲官每日講嘅嘢都唔同。」祖父母、父母和弟弟都在香港定居，時年只有12歲的她獨留福建，那些年，大國仍未崛起：「嗰時嘅政策係你要留一個喺大陸，等你仍然有聯繫，要匯錢返去……」嘉慧說。99年終審庭裁定港人子女可享居港權，以為終可來港家庭團聚，殊不知卻是訴訟浪潮的開始。當年她以雙程證續期留港3年半打官司，最終在人大釋法的框架下敗訴收場，2002年被正式遣返。

「吳大狀令我哋知道自己權利」

「返番去，仍日日去問，爭取排隊（申領單程證）……」離開了香港，她的抗爭沒完，及後內地修訂批出單程證資格，供港人14歲以下內地子女申請，至2005年傅終獲批單程證一家團聚。「嗰時爺爺已85歲，身體好差……」趕及盡孝三代同堂生活，她直言是幸運兒。22年過去，嘉慧說就算當年輸了官司，仍然好感恩，因為是香港讓她知道，官員不用疏通、律師不是高高在上：「好多謝吳大狀肯幫我哋打官司，唔係佢，可能我哋等到老都唔知發生乜事，無法家庭團聚，係佢令我哋知道自己嘅權利，讓外界明白發生緊咩事。」

當年有份協助爭取居留權人士的孔令瑜，形容吳靄儀是最貼地的人權大狀，除了協助打官司，又會出席集會，親身向爭取居港權人士解釋裁決結果、分析當前的處境，真正與民同行：「佢同我講，話呢度每一個人都要尊重，每一個人都要重視，就似當頭棒喝，眼前係大量個案，可能對於某些人來說只係一堆數字，但其實每個家庭都有自己的故事，有自己親身嘅經歷。」

孔令瑜是前民陣召集人，也是正義和平委員會幹事，因居港權官司，與關注事件的吳靄儀結緣：「嗰時好多家長都係內哋嚟，佢哋對主教、大律師係好陌生，覺得離自己好遠，好奇怪點解呢啲人會行到佢哋中間一齊傾偈，同佢哋解釋處境同狀況，呢樣嘢，對佢哋嚟講係好重要好鼓舞，有啲爭取咗十幾年，內地好官僚，就算嚟到香港，接觸嘅都係入境處同法援署，每個人都只係一個冷冰嘅檔案編號，無人當你係一個人。」

「為公義唔擔心失選票失民心」

由法庭判令可享居留權到人大釋法居港夢碎，尊重法治、尊重人權，大抵無人會反對，但當這些價值，面對利益衝突，則又如何？那些年的居港權爭議，引爆第一波中港矛盾，港府其時拋出10年內將有167萬「新香港人」湧港的數字，被搶奪公共資源，成了不少香港人的夢魘，但亦是那個時空，港府爭取民意支持釋法的最有力武器。孔令瑜直言，當時受千夫所指，路很難行：「永遠唔會忘記，喺最艱難嘅時間，仍然有人願意行出嚟，唔會擔心失選票失民心，真正堅守為公義法治人權發聲。」

多次代表爭取居港權人士上庭的吳靄儀，便是其中一個「不合時宜」的人。於2018年出版的《拱心石下——從政十八年》一書中，就詳細記錄了她自95年當選為立法局議員後，歷時18年的從政心路，包括居港權事件的來龍去脈。在港土生土長的吳靄儀，完成博士學位後，80年代中英談判香港前途，她在中英文報紙撰寫評論，其後從哲學世界走進法律之門，遠赴英國劍橋大學攻讀法律，投身法律界。 她在受訪時便曾說：「法治不是抽象的概念，你可以冷靜地爭辯法律，但法律不是冷的，它是人世間嘅嘢，是關乎人的，我希望將人的感情和生活，都放回法律中去。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！