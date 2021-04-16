5歲女童Z被虐殺，法庭審訊披露其就讀學校雖發現Z遭體罰，卻拒絕報警。有立法會議員建議政府參考外國例子，立法強制學校呈報懷疑虐兒個案，教育局局長楊潤雄表示，學童只有數個小時留在學校，要求學校負起全部責任並不公平，若強制呈報亦應包括醫生、社工等，應要由勞工及福利局整體考慮，「兒童政策就唔係我個局去做統籌嘅」。

羅致光：教育局和勞福局都有份 會密切留意

教育局局長楊潤雄在立法會表示，教育局有指引要求教師留意學生情況，例如會否有傷痕、行為有否異常等，但難以將每一種情況寫出來。楊表示，學校有責任在見到問題時跟進，但不可能要求學校識別所有個案，「佢（兒童）始終得幾個鐘頭喺學校」，要求學校負責全部責任並不公平，認為應多做家長教育和家庭教育，所有身邊有兒童的人都應關懷和留意其情況。

楊潤雄認為，若要立法強制呈報不應只局限於學校，亦應包括醫生、社工等，應由勞工及福利局整體考慮兒童政策。「如果特別將法律責任畀咗學校，我就覺得唔係好公平」。楊補充，若香港所有兒童服務提供者都要強制呈報，學校當然責無旁貸，但這需要經社會詳細討論和諮詢不同界別，而「兒童政策就唔係我個局去做統籌嘅」，可將意見向相關政策局轉達。

實政圓桌田北辰認為，學校始終是很重要可察覺兒童受虐的地方，認為應立法強制學校呈報較易識別的個案，事實上亦有很多國家已立法，學校如不呈報須負上法律責任，「我哋香港點解到今日，唔肯行呢一步呢？」

田北辰今午再在特別財委會追問強制通報虐兒個案的問題，勞工及福利局局長羅致光表示，虐兒問題是教育局和勞福局「兩個局都有份」，透露2019年法律改革委員會正進行一個有關與虐兒問題相關的研究工作，並已接近尾聲，未來一兩個月法改會將就通報、法律責任問題作出建議，政府會密切留意。至於強制通報虐兒個案，他指主流意見同意要強制通報，但細節要留意。

小學生模擬車廂持槍照瘋傳 楊潤雄：不應因一張相否定警方宣傳

另外，熱血公民鄭松泰提到昨日有小學生參觀警察學院時，在模擬港鐵車廂持塑膠槍「模疑反恐」的照片，強調不認為這場景必然有問題，但卻令市民「無謂勾起」前年8.31在港鐵上的情況，認為當局應避免這些無謂的「震撼教育」。教育局局長楊潤雄回應稱，不應因一張相片否定警方的宣傳，同一張相片不同人有不同想法，引起很多不同的聯想，「我哋無謂去咁樣去諗」。

至於將取代通識科的「公民與社會發展科」，楊潤雄稱教育局會做大量培訓工作，該科將於今年9月在中四級開始推行，首次公開試會在3年後，其間考試及評核局會在題目題型、考核內容提供更多文件，教育局亦會製作更多教材讓老師使用。至於今年9月開始的中四課程，主要是有關香港的事情，現時教師一直在接受《憲法》和《基本法》的培訓，有信心屆時老師會準備好。

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