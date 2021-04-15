【本報訊】前特首董建華在2003年欲強推23條立法，結果引來全民反對，當時多名香港法律界重量級人物，包括余若薇、梁家傑、陳景生、陳文敏、戴大為及湯家驊等成立「二十三條關注組」。隨着立法最終擱置，二十三條關注組及後改組為「45條關注組」，以爭取落實2007年及2008年雙普選為目標，成為公民黨的前身。

與本土派關係緊張

「45條關注組」其後參與2004年立法會選舉，派出余若薇、吳靄儀、梁家傑和湯家驊四人出戰，全部成功當選，成為民主陣營內一股新興勢力。當時中聯辦更主動約見四人討論雙普選及23條立法等議題。「45條關注組」其後向組黨之路出發，最終在2006年3月正式創黨，並由已成為立法會議員的余若薇任黨魁，中大政治及行政學系主任關信基出任黨主席，連同當時新加入的立法會議員張超雄及譚香文，公民黨以六名立法會議員成為議會內舉足輕重的民主力量。

首任黨主席關信基當時曾表示，會致力與中央溝通，相信中央不會視他們為敵人，但經歷公民黨2010年發起五區總辭變相公投，派出兩人參選，該黨被北京視為眼中釘。民主陣營內公民黨亦裏外受敵，傘運後本土思潮崛起，公民黨陷入面目模糊困境，跟本土派關係緊張，之後創黨成員湯家驊亦不滿黨路線退黨自組「民主思路」。到2019年反送中運動後，民主陣營更被北京判上死刑，公民黨成為北京最重手打擊對象之一，除多名黨員被DQ外，更因參與初選而被指違反國安法，多人均被拒保釋需未審先囚。