對建制派而言，最好打的並非林鄭，也不是成龍，而是田飛龍。

本周一，《AM730》刊登的中共御用學者田飛龍專訪，又炮轟香港建制派。他說，香港以往對「愛國者治港」的要求太寬鬆，以致這個愛國陣營內出現了不少「兩面派」——同時拿國家和西方的利益，無論是立法會、法院，以至政府很多部門高官都不敢堅持原則立場，不能夠表現成「堅定的愛國者」。他又說，也有建制派中人「欠缺能力，不思進取，不主動作為，不積極履行管治責任」，令香港社會運動走向更激烈方向。這是田飛龍在一個多月內，第二度向建制派發炮。

上月初，他在《明報》撰文指「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物」，言論引來香港親北京政客反感，港區人大代表葉國謙曾予以反擊，反指田「用上這樣的論述，可能別人也會覺得你是『廢柴學者』」。今次應該不會再有人敢公開反駁田氏了。

田飛龍不僅是北京航空航天大學一國兩制法律研究中心執行主任，也是全國港澳研究會理事，而該會直屬國務院港澳事務辦公室，正由於這種身份，才令他說話的份量與別不同，也令他變成好打得。這種官方智囊的公開發言，絕少是為了發表個人見解，而是替領導講出不方便公開說的話，又或揣摩到上意，將領導的意圖說出來。因此，田飛龍兩度炮轟建制派，既不是無的放矢或一時失言，而是代表了港澳辦甚至港澳系統最高領導層的意思。

北京港澳官員對建制派的不滿早就溢於言表，只不過以往要保持香港的穩定，不能過於高調的插手香港事務，必須利用建制派作為中間人去掌控香港，才對建制派的種種無能視而不見。事實上，這班人多是見利忘義之輩，且能力低下，只是靠政治表忠而獲得部份中方官員信任和支持，而非因為能力出眾、工作表現出色等行業翹楚而獲青睞。他們最大的特色，也是最重要的本錢就是忠誠，北京叫他們咬誰打誰就撲出來悉力以赴表演一番，但很多時成事不足敗事有餘。而且，他們的做法有時也跟京官的意圖南轅北轍，加上能力低下而無法有效執行北京的想法，甚至為保護自己利益對北京的命令陽奉陰違。香港就是被他們管治得一塌糊塗。

可是，礙於香港的政治現實及統戰需要，北京對這班人一直啞忍。如今政治形勢丕變，北京治港再不需要假手這班慾壑難填的廢物，他們的利用價值也隨之急降，於是假借田飛龍之口宣洩不滿，也是合情合理。對香港建制派而言，如果北京領導只是借田飛龍去敲打警告他們，已是天大喜訊，可能性更大的就是，北京正準備下重手清洗建制派，田飛龍的文章及專訪只是前奏。中共領袖要清剿政治對手前，都是輿論先行，為對手安罪名定罪狀，等時機成熟後就下重手。

「兩面派」指控比「廢忠」嚴重

田飛龍對建制派指控的罪狀，也是不斷升級的。之前指摘建制派是廢物，更多是揶揄及表達對他們能力不足的不滿，但今次受訪所講的罪名就嚴重得多。「兩面派」也就是食兩家茶禮，表面上忠誠於北京，暗地裏卻跟西方眉來眼去，跟敵對勢力有千絲萬縷關係。這就是不忠誠的表現，而在中共政治中不忠是「死罪」，甚於反對派的公然對抗。至於「欠缺能力，不思進取，不主動作為，不積極履行管治責任」、令香港社會運動走向更激烈方向，也是極嚴重的指控。言下之意，香港的「亂局」是這班不思進不作為不盡責的廢物一手造成的。這是瀆職失責，在中共官場也是大罪。

如此大罪重罪，北京豈可能輕易放過他們呢？那些被視為廢物兼不忠、不作為的建制派，輕則不能參加今年的立法會選舉，甚至連選委會也可能被摒諸門外，重則會被追究罪責。

可以預見，香港大局已定之日，就是建制派被清洗之時，之前春風得意的「紅人」皆被淘汰。而且，要令香港快速的由亂入治，最佳政治操作手法就是找出部份極不得人心的建制派祭旗，讓香港人出一口烏氣，市民對政權的抗拒或會稍稍降低，再推行某些政策，例如增加土地及房屋供應等，才有實質的收買人心效果。對北京而言，拋棄廢物幾乎是零成本，何樂而不為？

潘小濤

資深傳媒人