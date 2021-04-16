法院對8.18流水式集會案中的被告判刑，由緩刑1年或2年到監禁8至18個月不等都有。民間法律評論團體「法夢」成員黃啟暘認為，今次判刑是前所未見地重和嚴苛，又質疑裁決與過去同類案例有極大偏差。

黃啟暘舉出香港、英國和歐洲法院的案例，指所有文明國家都會容忍和平集會對公眾一般生活的影響。而8.18案中，控方沒有提出事件中有暴力元素，就政府當日發出的新聞稿，也反映當日是和平示威，故法院以18個月監禁為量刑起點是極不相稱，甚至比案情更嚴重的新界東北非法集結案，以15個月監禁為量刑起點更重。

黃形容今次判刑是「前所未有地重、前所未見地嚴苛」，又指按照終審法院的案例，和平集會權是量刑的重要因素，惟今次8.18案中，法官胡雅文沒有分析事件是否「和平示威權」。

同時，對於部份8.18案的被告獲判緩刑、部份則即時入獄，黃啟暘覺得「邏輯睇唔到點計」因為案中被告如吳靄儀、何俊仁、李柱銘、何秀蘭和李卓人都為前立法會議員，何秀蘭更是太平紳士，而同日另一宗案件中，法官胡雅文就因楊森曾獲頒銀紫荊星章而判緩刑，質疑兩人「同樣有政府對公共服務的承認」但裁決卻有不同，「十分之令人感到奇怪」。

李柱銘吳靄儀大律師資格 由大律師公會決定是否召開聆訊

而資深大律師李柱銘和大律師吳靄儀今日分別被判囚11個月及12個月，同獲緩刑兩年。對於被判罪成及緩刑會否影響二人的大律師牌，法政匯思召集人、大律師李安然表示，他們需要向大律師公會匯報，公會將決定是否召開紀律聆訊，考慮是否影響其大律師資格，但並不是一定要召開。

李安然解釋，一般而言有兩種情況有機會影響大律師的資格，其一是其行為會令整個大律師行業蒙羞，其二是其罪行牽涉誠信如盜竊。不過，他認為就該案件目前是言之尚早，因案件可能還會有上訴等法律程序。

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