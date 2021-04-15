政府為逼市民打武漢肺炎疫苗，不但以放寬堂食、蒲吧和外遊為籌碼，威脅各界就範，變相不打針就失業，甚至以「儲存有局限」為由，警告市民8月是打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的最後機會，今年亦沒新疫苗供港，要人焗打中國科興滅活疫苗。但即使政府卑鄙催谷接種率，4月15日（周四）單日跌至不足3萬人打針，再創至少1周新低。

預約打科興3%甩底

政府指，至4月15日累計接種約981,000劑疫苗，當中約648,900人已打第1劑，包括約363,400人打科興，約285,500人打復必泰；約332,100人已打第2劑，包括約188,700人打科興，約143,400人打復必泰。

至於4月15日單日，僅約29,900人打針，再創至少1周新低；21間社區疫苗接種中心打復必泰疫苗的甩底率約7%，8間社區疫苗接種中心打科興的甩底率約3%。約21,400人在網上預約打針，其中約4,300預約打科興，約17,100人預約打復必泰。

若只計復必泰，約12,600人單日於社區疫苗接種中心打第1劑，打2劑約2,000人。對比3月16日復必泰第1針開打第11日約13,000人打第1針，4月15日第2針開打第11日僅約2,000人打第2針，單日第2針未接種率85%。不過第2針開打第11日累計仍多達143,400人打第2針，對比第1針開打第11日僅累計53,000人打第1針，數字繼續大幅拋離。

科興第2針續6%甩底

科興方面，約4,000人單日打第1劑科興，當中約1,900人在8間社區疫苗接種中心打，約2,100人在參與計劃的私家醫生和診所打。約11,300人單日打第2劑科興，當中約7,900人在社區疫苗接種中心打種，約3,400人是在私家醫生和診所打。

對比3月18日科興第1針開打第21日約11,800人打第1針，4月15日第2針開打第21日約11,300人打第2針，單日第2針甩底率4%。而對比第1針開打第21日累計201,500人打第1針，第2針開打第21日累計188,700人打第2針，累計第2針甩底率6%。

7針後不適送院 1失去知覺留醫

4月14日有7人針後不適送院，情況穩定，分別為1男6女，年齡21至53歲。當中5人打復必泰，2人打科興；6人打第1針，打第2針的1人是打復必泰；1人留醫，3人不遵從醫生勸告自行出院。其中42歲女子在荃景圍體育館打首劑復必泰後失去知覺，送去仁濟醫院後留醫。其他送院者的針後不適症狀，包括心悸、暈眩、嘔吐、噁心和右眼視野模糊。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！