【本報訊】本港發生最少三宗孕婦接種復必泰後流產個案，食衞局局長陳肇始堅稱，暫未有證據證明與疫苗接種有直接關係。負責接種計劃的公務員事務局局聶德權更把責任歸咎於受害人，認為接種者在打針前要簽同意書表示明白須知內容，「接種人士自己本身需要負責任」。有關注病人權益組織不滿，批評接種資訊不夠清晰，是政府的責任。

陳肇始稱，醫管局已聯絡涉事孕婦，收集資訊以轉交專家委員會研究，目前未有證據證明事件與疫苗接種有直接關係。為何孕婦已「見肚」仍可打針？陳肇始未能回答，僅呼籲市民參閱中心提供的接種須知單張，孕婦及計劃懷孕的女士接種前應先諮詢醫生意見。

聶德權更進一步把責任推給受害者，指出接種者打針前須閱讀接種須知及簽同意書，表示清楚明白須知內容，「所以肯定係接種人士自己本身需要負嘅責任」，中心職員難以逐一向接種者確認須知內容。衞生署周三晚在傳媒報道兩宗流產事故後才發稿交代，聶德權否認政府瞞報，表示部份個案須交由專家委員會討論，不一定每次即日發佈新聞稿。

病人組織轟政府欠解釋

病人政策連線主席林志釉不滿聶德權說法，他指公眾對資訊的認知非常參差，外國接種中心不會單靠接種者自行閱讀須知，「好似英國，佢會問你有冇懷孕，如果有，會轉交醫生評估，確認係未可安全打針」。他又指接種者並不一定刻意隱瞞懷孕，「可能根本唔知道有問題，無足夠清晰資訊畀市民，係政府責任，不能單憑話係嗰個孕婦嘅責任」。除了政府周三交代的兩宗流產個案，藝人林芊妤（Coffee）亦於上月23日接種疫苗後流產，換言之，至今本港最少有三名孕婦注射武漢肺炎疫苗後流產。