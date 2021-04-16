17歲男生去年5月在沙田新城市廣場「賀」行政長官林鄭月娥生辰，其間參與破壞飲品店「喜茶」，及後承認刑事毀壞罪，被判接受200小時社會服務令。律政司早前成功向上訴庭申請覆核刑期，上訴庭先後兩次索取勞教中心、教導所、更生中心報告，以及男生有關哮喘問題的醫療報告，今日決定改判他入住更生中心。

案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及原訟庭法官潘敏琦處理。

上訴庭早前已接納律政司一方申請，認為原審裁判官判處案中周姓男生履行社會服務令，屬原則性犯錯，刑罰過輕。上訴庭首次索閱勞教中心、教導所及更生中心報告，協助判刑；惟報告指男生自幼患有哮喘，身體狀況不宜判入勞教中心，故不作此建議。

上訴庭卻認為，有關報告內容與原審時感化報告透露男生在運動方面有出色表現的說法不脗合，當中更提及他是足球校隊成員且賽跑多次獲獎。上訴庭決定再索取進一步報告，並要求男生提供過往醫療紀錄，始作判刑。

代表男生的大律師吳建五向法庭申請將男生醫療紀錄和求情信呈堂，並陳詞要求改判更生中心。上訴庭經商議後，首席法官潘兆初宣判，考慮進一步報告內容及陳詞後，同意改判男生進入更生中心。

【案件編號：CAAR1/21】

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