壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力以及就工業邨用地作出欺詐行為，案件今午在西九龍裁判法院再訊，兩案繼續由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。其中欺詐案件，控方申請修訂控罪並將案件轉介區域法院，5月6日答辯。至於國安案件，黎智英被加控兩項控罪，指他協助李宇軒離港，妨礙司法公正，並且聯同陳梓華、Mark Simon、李宇軒及劉祖廸等人勾結外國勢力。辯方不反對本案押後，亦沒有保釋申請，6月15日再訊。黎智英繼續還柙。

開庭後，黎智英才夾著一本書從囚室步出。旁聽席多人向黎揮手，黎揮手作回應，又向旁聽席瞇眼微笑和點頭。聆訊其間，黎全程用左耳貼近犯人欄的玻璃，留心聽取內容，神情平靜。散庭時，有零星旁聽人士大喊：「黎生撐住呀！」保安隨即阻止謂：「靜啲！」

控方由律政司高級檢控官張卓勤代表。針對欺詐案，控方申請修訂控罪及轉介區域法院，相關文件已交予辯方。控方不反對三名被告就本案繼續保釋。辯方確認今早收到控方文件，不反對修訂控罪，亦不反對案件押後。

串謀欺詐案轉介區域法院下月答辯

至於國安案件，黎智英被加控兩項控罪，包括一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，指控他於去年7月1日至今年2月15日間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

另一項控罪則是「串謀作出一項或一連串傾向作出妨礙司法公正的行為」，指黎智英於去年7月某日至8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，意圖妨礙司法公正，而作一項或一連串有妨礙司法公正傾向的行為，即在該李宇軒在被香港警務處拘捕後，協助他離開香港。

辯方不反對押後案件等候進一步調查，亦沒有保釋申請，6月15日再訊。

《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉，以及《蘋果日報》總編輯羅偉光等多名壹傳媒高層均到庭旁聽。

黎智英（73歲）與壹傳媒兩名高層周達權（63歲）和黃偉強（59歲）一同被控串謀欺詐，控罪指他們於2016年6月至去年5月間，隱瞞黎旗下的力高顧問有限公司使用將軍澳工業邨壹傳媒地址營運，違反租契，令科技園公司損失高達1,980萬元租金收入。本案被告均獲准保釋。

黎智英原本另被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，控罪指去年7月1日至12月1日，黎在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反港版國安法第29(4)條，證據包括黎在《蘋果日報》的評論文章和網上訪談、接受美國傳媒訪問的言論、Twitter發言等。本罪罪成最低判監三年，最高終身監禁。黎智英因本案正遭還柙。

警方去年8月派逾200警力硬闖蘋果日報大樓蒐證，並以涉嫌違反港版國安法及串謀欺詐等罪名，高調拘捕黎智英等多名壹傳媒高層。黎智英和集團兩名高層事後遭警方落案控告，指三人涉指違反工業邨用地租賃條款，欺詐科技園公司，通宵扣查後，去年12月3日被押解到西九龍法院提堂。

雖然三人並非被控國安法，但案件提堂當日由指定法官、總裁判官蘇惠德處理。最終蘇官只批准兩名高層保釋，但指黎有潛逃及再犯風險，拒絕其保釋申請，還柙至今天再訊。牽涉多案的黎智英當日首度被羈押獄中。

同月警方國安處引用港版國安法，起訴黎智英勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指控黎透過文章、訪問和會面，要求外國抵制香港及中國政府；就連黎於7月港版國安法生效前的言行、例如疑資助在日本刊登反送中運動廣告，開twitter，追蹤美國國務卿蓬佩奧和台灣總統蔡英文等賬戶、有12萬人追蹤、推出《蘋果日報》英文版等，全被列作指控內容。

蘇惠德認為黎有重犯機會，控罪嚴重，再次下令將黎智英還柙，同樣訂於今天再訊。黎智英及後一度成功向高院申請保釋，短暫獲准外出，但終審法院首席法官張舉能等人最終受理律政司上訴，並裁定高院法官李運騰批准被控勾結外國勢力的黎智英保釋時犯錯，未有認清國安法保釋門檻比普通案件嚴格得多，即國安法排除了本港一向實行的預設批准保釋原則，而是以不准保釋為考慮起點。終院裁定律政司上訴得直，撤銷黎智英的保釋。黎及後再次向高院申請保釋，但遭法官彭寶琴駁回。

【案件編號：WKCC4217、WKCC4341/2020】

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