【本報訊】因破壞香港民主自由及自治而遭美國制裁的警務處處長鄧炳強昨日發作，主動提及一些「外部勢力」透過香港某些媒體及界別，「希望將香港人嘅心潛移默化咁變為危害中國嘅思想」，又不點名抹黑《蘋果日報》「誤導、炒作，利用報道分化人心」，並以威嚇口吻警告：「我同我嘅團體一定會窮我一生嘅精力將你揪出來，搵證據將你繩之於法。」學者和人權組織批評鄧炳強言論不當，記協亦斥責其指控無事實根據，應予以譴責。

鄧炳強昨日出席「國家安全教育日」警察學院開放日後見記者，主動發表挑戰傳媒宣言。他聲稱，一些外部勢力仍然蠢蠢欲動，在香港辨識某些媒體及界別，為其政治目的服務，「佢哋嘅目的就係希望將香港人嘅心潛移默化咁變為危害人心、蠱惑人心，希望變為危害中國。」

然後他不點名批評因被指控觸犯國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪而身陷囹圄的壹傳媒創辦人黎智英，「呢個老闆所控制嘅媒體，不停用一啲誤導、炒作、不盡不實嘅報道，從而分化人心、從而挑起香港仇恨、對國家嘅仇恨」，又指警方過去已向《蘋果日報》發出逾130多封信澄清。

鄧批評美企圖危害中港

鄧炳強隨後以恐嚇口吻說：「任何人，如果你係要做外國勢力香港代理人，我唔論你用乜嘢身份掩蓋你，只要你危害國家安全，你係要為你犯法嘅行為付出代價，你係要用法律來找數嘅。我同我嘅團體一定會窮我一生嘅精力將你揪出來，搵證據將你繩之於法。」記者問，未來會否向傳媒作拘捕行動，他聲稱警方並非針對任何一個界別，任何人違反國安法都會調查到底。

至於他口中外國勢力的定義，鄧炳強點名批評是美國政府是其中之一，企圖危害香港和中國的國家安全。

法律學者：言論如「未審先判」

特首林鄭月娥昨日亦於國安教育日開幕典禮致辭時預告，會加強宣傳、指導、監督和管理媒體、網絡等對國家安全事宜的處理。

記協發表聲明譴責鄧炳強抹黑傳媒，主席楊健興說：「一個處長唔應該將坊間、網上嘅流傳，或者係佢口中嘅假新聞、假消息，但當成事實，作咁空泛嘅指控。」鄧炳強提出的指控並無事實根據，要求收回。記協聲明稱，在反修例風波中，警方持續暴力對待前線記者，鐵證如山。促請警方信守承諾，停止踩踏及傷害新聞業界。

黎智英目前涉國安法等多宗控罪，港大法律學院首席講師張達明指出，執法人員、尤其鄧炳強作為紀律部隊首長，是更加需要嚴守「無罪假定」原則，避免給予公眾錯誤觀感，「你係要去講證據」，其言論予人觀感如同「未審先判」。

民權觀察發言人沈偉男亦批評鄧炳強的言論非常不理想，傳媒作為第四權，有監察政府施政的天職，香港重視新聞自由，傳媒工作者理應在不受恐懼的情況下監察政府，若有關報道不符事實，警方只需澄清便可。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，鄧炳強言論是預先準備，潛台詞就是「傳媒危害國家安全」，傳媒在文明地方向來都百花齊放，應容許有不同風格的傳媒存在，並以事實為基礎作報道。

《蘋果日報》總編輯羅偉光回應稱，作為執法部門首長發表針對傳媒的言論，是典型推卸責任的說法，認為傳媒挑起所謂仇恨、分化，令人質疑是否要畫更多紅線，日後更嚴厲打壓傳媒。