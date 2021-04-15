【輿論吹奏】《環球時報》昨在國家安全教育日披露四個涉政治安全的典型案例，當中兩個是來港讀書的內地生，他們被指支持反送中示威者，「甚至公開聲稱『光復香港』」，向內地「倒灌」香港的抗爭經驗。時事評論員指，主打涉反送中的內地生是要合理化港版國安法的實施，並指香港政府及國安人員仍需努力防止香港和內地生被「反華勢力」滲透。

《環球時報》指，今年從國家安全機關得知的個案以政治安全為主，涉案者勾結境外反華勢力或藉赴港讀書，參與「反中亂港」活動。其中一個案例為2017年在香港一間大學攻讀電影專業碩士研究生的楊姓學生，年約26歲。2018年10月，楊與一個境外「敵對組織」組黨結社，展開反華宣傳，並參與「非法遊行」。

「耐心教導」 寫逾十萬字悔過

之後，楊某加入一個核心群組「小沙龍」，發佈封殺中企的聯署信，又以WiFi熱點和AirDrop傳播反華宣傳品。前年6月，反送中運動開始，楊轉發聲援抗爭者的推文，並向內地「倒灌」香港抗爭經驗。去年6月，楊被國家安全機關逮捕，「承諾不再從事危害國家安全的活動」。

另一名被指在反送中時期遭滲透拉攏的內地生姓陳，年約25歲，2014年起先後在港大和中文大學攻讀學士、碩士學位，《環時》指陳受香港複雜社會政治環境影響，「在思想和言行上極力否定（共產）黨的領導和社會主義制度」。反送中時期，陳發表大量支持抗爭者和攻擊中央政府對港管治的言論，「甚至公開聲稱要『光復香港』」。去年5月，陳在被國安機關審訊時，「對公開聲援『港獨』等違法活動供認不諱」，在被「耐心教導」下，陳的思想被徹底扭轉，寫下十多萬字的悔過書。

林和立：合理化國安法推行

《環時》的報道沒有說明二人是在香港或內地被拘，本報就此向警方查詢，獲回覆「警方不評論個別報道」。時事評論員林和立指，這次案例主打涉反送中的內地生，是北京要說明香港還很容易成為「反華勢力」的橋頭堡，以合理化港版國安法有需要貫徹實施，並提醒香港政府及國安人員要努力防止「反華勢力」透過香港滲透中國或是影響內地生。

至於另外兩個案例則沒有說明與香港有關，當中約22歲的田某為河北高校新聞系學生，報道指他自8歲起便開始收聽境外「反華」媒體廣播節目，進入大學後，田某成為一家西方媒體北京分社的實習記者。2019年，他到外國與20多個組織接觸，並接受當地官員的指令，搜集和提供「污衊抹黑」中國的證據。田某前年6月被指嚴重危害中國政治安全遭拘捕。

最後一個案例則是一名江西張姓男子，他2019年於汕頭工作期間，透過微信認識外國間諜，被對方利誘，每天到解放軍駐汕頭部隊觀察記錄，拍攝港區艦艇舷號的情況。張的父親在去年國家安全日的宣傳中，意識到兒子可能犯罪，便勸說兒子自首。

《環球時報》/《蘋果》記者

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