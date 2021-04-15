【本報訊】本港大型超市大發疫症財後，再擸政府約7億元的保就業補貼，但還不心足，疫市下繼續大幅調高基本食品的價格，無視基層家庭生活於水深火熱中。消委會公佈去年超市價格調查，發現兩間超市貨品的平均售價逆市上升，近六成半貨品價格升幅更高於通脹，當中罐頭食品售價飆升近兩成；食米售價亦連續3年上升。有政黨批評，超市在公帑支撐下仍賺盡，「day 1開始就唔應該畀超市攞保就業」。

消委會檢視百佳及惠康共230項貨品的總平均售價，發現去年經濟低迷下，相關貨品售價竟仍較前一年上升1.9%，當中近六成半即147項貨品的價格，升幅更高於通脹，去年通脹水平僅0.3%。13類貨品中，罐頭食品總平均售價升幅最高，達19.9%，尤其罐頭肉總平均售價升幅最顯著，長城牌火腿豬肉198克加價最多，達32.7%。

金象牌食米升12%

升幅第二高為麵包╱蛋糕╱麵包醬，去年總平均售價上升6.4%，其中包裝蛋糕組別升幅最高達13.3%，嘉頓雪芳蛋糕（朱古力味）60克、嘉頓迷你瑞士卷（檸檬味）56克及莎莉蛋糕（原味）300克平均售價錄得逾一成升幅。

港人疫情留家最愛的急凍食品，去年總平均售價上升5.4%，東東鮮蝦雲吞皇10粒170克加價達19.9%；四款急凍肉類中，三款平均售價上升逾10%，丹麥皇冠丹麥豬肋骨去年加價13.5%。而糧油食品去年超市總平均售價上升3.4%，當中食米去年總平均售價升4.7%。九款食米中，七款平均售價過去三年持續上升，去年升幅最高為金象牌頂上茉莉香米5公斤及8公斤裝，分別升12%及9.1%。

本港去年爆疫，一度出現口罩、食米及消毒用品等搶購潮，兩大超市在疫市下賺大錢，之後政府因應疫情推出保就業補貼計劃，惠康和百佳雖在疫情中發大財 ，但仍申請計劃，並共獲約7億元補貼，惹來各界炮轟，政府其後下令超市要將至少一半補貼回饋市民，惟兩大超市僅推出貨品凍價半年或搞大抽獎，拒絕直接減價。

手機用戶請按此放大圖表

袁海文斥賺到盡

民主黨消費者權益政策發言人袁海文批評超市賺到盡，事件更反映政府公共理財欠審慎，「成件事好荒謬，day 1開始就唔應該畀超市攞保就業」。他不滿糧油食品高過通脹令市民無法受惠，促超市直接減價，「出少啲眼花撩亂嘅優惠價、特惠價」。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，超市是疫市下少數業務上有增長的行業，「喺咁艱難嘅時期，係咪應該攞保就業計劃呢？定價格上調整呢？我哋希望超市能夠同市民共度時艱」。她又批評超市解釋個別食品來貨價貴引致價格上調，但入口商並無回應，因此無從找到價格在哪一方面上升，提醒市民購物要格價。

百佳表示，疫情下原材料、運輸、勞工等成本上升，令部份供應商上調來貨價，強調整體升幅實質較調查少。惠康則指已延長「日日有低價」計劃至6月。