上市公司味千拉麵前首席財務官劉家豪被控在職期間盜用公款，7年間以公司須支付強積金供款為由，欺騙高層簽署180張支票，然後更改支票抬頭，將錢轉到自己名下賬戶，涉款逾2,580萬元。劉早前在裁判法院承認7項盜竊罪，今在高等法院判刑。辯方求情指被告因工作壓力而患上抑鬱症，盜款購買奢侈品減壓。法官李運騰考慮到被告主動招認犯案，並已向公司全數賠償，故給予被告五成半刑期扣減，最終判他入獄80個月。

被告劉家豪（46歲）被控於2012年1月19日至2018年10月29日期間，不當挪用味千（中國）控股有限公司的2,586.5萬元財產。

辯方求情時透露，被告已婚，育有一對子女。被告患有抑鬱症。辯方呈上由被告家人、朋友及同事撰寫的求情信，指被告人格正面，受家人愛戴。

官不接受患精神病是犯案原因

李官表示，即使被告過往有正面人格，但其犯案行為嚴重違反誠信，為了自身利益而欺騙僱主，犯案長達7年之久，法庭須考慮其精神狀態在甚麼程度上可構成求情理由。辯方坦言明白精神病不是犯案的藉口，但可協助法庭理解犯案背景，例如病情或令被告錯誤判斷案件的嚴重性。

李官判刑時引述辯方求情指，被告案發時因工作壓力而患上抑鬱症，故透過購買奢侈品減壓。精神科報告則顯示，被告患有躁鬱症，接受治療後情況正在改善。李官表明，被告明知所做之事不正確，報告亦沒指出其病情與案件有關，故不會接受患精神病作為犯案的原因或藉口，亦不會因而減輕刑責。

李官又引述案例指，被告主動招認，致罪行曝光，反映他有勇氣承擔責任，可獲額外判刑扣減。惟李官認為，被告犯案歷時非常長，且規模及涉款龐大，事件不可能完全不被揭發。

不過，李官接納辯方所指，若果不是被告主動招認，其罪行揭發需時，加上被告已全數歸還款項，構成重大求情理由，故計算認罪扣減在內，決定給予被告總共五成半刑期扣減，而部份控罪的刑期同期執行，最終判他入獄80個月。

以可擦式原子筆犯案

案情指，被告在味千公司任職首席財務官期間，負責準備高層人員的發薪支票。其間他以支付強積金供款為由，要求公司執行董事潘嘉聞簽署涉案支票。2018年12月，被告向潘表示，由於恆生銀行被黑客攻擊，可能盜去公司存款，並同意到恆生銀行總部開會了解。

同月4日，被告向潘承認利用可擦式原子筆修改支票資料，從公司賬戶盜取逾千萬元。其後被告透過訊息，多次向潘表示他患有數種精神疾病。公司經調查發現潘簽署的180張支票，全數存入被告私人賬戶，涉款逾2,580萬元。被告於2019年4月被捕，同年12月向味千公司賠償約2,904萬元，當中包括他不當挪用的款項、利息，以及引申的核數與法律費用。

【案件編號：HCCC363/20】

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