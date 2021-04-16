4月中旬的香港一如既往，陰霾中連綿細雨，西九龍裁判法院再度迎來「世紀判刑」。壹傳媒創辦人黎智英、資深大律師李柱銘等9名民主派人士因參與前年民陣發起的「8.18流水式集會」，月初被裁定違反組織或參與非法集結罪，今與8.31集結案同迎來最終判刑。

由昨晚至今早，前來西九龍裁判法院外，輪籌旁聽聲援的市民絡繹不絕，早上開庭前人潮已逼爆法院1樓的輪候區，公眾席籌於開庭前已全數派發，不少人選擇輪候後補位置。面對又一場世紀政治判刑，輪籌的市民怨聲載道，「呢個香港政府搞到我哋咁」、「坐監大多數係好人」、「嗰陣時香港仲係高度自治」、「啲法官亂咁嚟」等。

「香港人心嗰團火仲燃燒緊」

70歲陸婆婆今早8時到達，她坦言此刻心情是悲哀和心痛，並指1989年也有攜孩子參與六四集會，聲援內地大學生；但比較之下，「89嗰陣時行出嚟，我哋仲有『希望』，但係我哋而家行唔行出嚟都冇希望」；不過她強調，「我哋（香港人）個心嗰一點火燃燒緊，我哋只係唔出聲，但當有人再叫起我哋，我哋隔籬左右嗰點火都會出。」並再三強調「香港人嗰點火仲喺到」。

被問起會否選擇離港移民，她指不會，「我已經咁老，移嚟做咩？」並重申自己在港土生土長，哽咽稱不會離開。

歷史的審判今有聆訊結果，陸婆婆坦言感傷心，「好想大喊一場，但喊完之後都會繼續喺度」；並稱痛恨共產黨，「（令到）我啲女同孫要走（移民）啦，第時冇咁多時間同佢哋玩」，語句中帶來無盡的哀傷。

7旬送車師寄語年輕人：走得好走

年僅23歲的E小姐（化名）今凌晨3、4點已到裁判法院，整夜未眠的她略顯疲憊，「咁大件事都會想嚟，因為唔知日後仲有冇機會」，又盼能到場支持所有被告，在一瞬間的「加油」、「撐住」，盼讓犯人欄內的被告感安心，「畀佢哋知仲有人撐佢哋」。

她又感慨，「老一輩」為了年輕人的夢想，未來或要犧牲僅餘的自由，「點解要用老一輩啲時間嚟交換？都唔知要坐幾耐」，又讚揚老一輩有勇氣，自己則慚愧不如，「有六、七十歲嚟旁聽，做送車師，仲叫我哋有得走好走（移民）」，又點名感激王婆婆的堅持和付出，「每一次見到都好想攬住佢」。

62歲輪椅人士Joyce，在開庭前高叫「李柱銘大律師，多謝你」後不停啜泣拭淚。她其後向記者解釋，自己僅是普通市民，香港早已不存在「法治」，未審先判屢見不鮮，「香港一路變緊」；故希望藉行動感激每一位被告者對香港人的付出，「講『加油』已經冇用，反而想同每一位（被告者）講聲多謝」。

判刑已定 長毛妻痛哭

經歷一輪審訊及判刊，法官胡雅文下午終判刑，直指「判監是唯一選擇」。宣判後，法庭內外的旁聽者均表示不滿，高呼「政治打壓可恥！」、「加油！撐住！」也有被告者家屬及旁聽者對結果感失望痛哭，互相擁抱，包括長毛妻子陳寶瑩。

回憶起開庭前，吳靄儀向律師團隊道謝，何秀蘭與友人相擁，李柱銘則戴上耳機，與其他被告者同樣平靜。壹傳媒創辦人黎智英及「長毛」梁國雄由囚室步出，旁聽席即有人向他們揮手，梁更高乎「和平集會無罪！」、「政治檢控可恥！」也有旁聽者欲播放《自由花》，遭保安阻止。開庭後，各人趁被告出入囚室期間高呼鼓勵，也印證港人不滅的火。

《自由花》歌詞中寫到「但有一個夢，不會死，記着吧！無論雨怎麼打，自由仍是會開花」，正好鼓勵着庭上每一位心中的「一點火」，也為此「世紀判刑」帶上最後的祝福。

—但願「自由」在未來能真正撇開陰霾，並在春天開花。

記者 陳紫晴

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