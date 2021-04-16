8.18未經批准集結案，資深大律師潘熙為「長毛」梁國雄求情，指現年65歲的梁在香港出生、生長、工作，並於最近結婚。他由2004年起擔任立法會議員，持續十多年。長毛現時患有心血管問題，還柙期間需要每日接受治療及服藥。

潘熙引述案例指，法庭判刑時應考慮本案的具體情況。案發時是完全和平、沒有暴力情況的遊行。辯方同意遊行令港島交通受阻，因為活動參與人數眾多，交通受阻是無可避免，並強調當時警方從沒作出警告或拘捕。

潘熙又指，有關集會的定罪判刑會造成寒蟬效應，判刑會影響社會對集會自由的觀感。潘列舉案例，強調此罪行沒有判刑指引，法官判刑時應考慮一系列因素。案例指明法庭只會在最差的情況才作出重判，而過去有同様案例也是判處守行為、緩刑或罰款，建議法庭考慮不要判處即時監禁的刑罰。

潘又指，法庭亦應考慮此案有「雙重定罪」（doubt conviction ）的問題，因「組織未經批准結集」罪成，法庭不應再就「參與未經批准結集」一罪判刑，或應考慮刑期同期執行及判處最低懲罰，因兩罪行為相同。

【案件編號：DCCC536/20】

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