今年初英國開始接受BNO VISA申請，將移民數字進一步推高。人要移民，寵物亦要移民，不過有主人卻選擇棄養，當中除貓狗等熱門寵物，寵物龜棄養升幅驚人。有救龜組織由去年至今已接收逾200隻棄養龜，近月起每月收到20隻，本月初更一星期內接收20隻，棄養原因大部份與移民有關。當中有不負責任主人棄於屋內花園一走了之；亦有人想盡辦法為龜龜移民，卻因證明文件不足致人龜分離。有組織稱收容額瀕臨爆滿，擔心未來出現「區區有棄龜」慘況。

棄龜潮於去年初開始，香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，去年1月至9月，棄養個案每月平均10宗，但10月開始便增至每月20宗。今年情況更惡劣，本月底一星期內接收近20隻棄養龜，當中高達八成因為移民，估計未來數月數字持續上升。另一間小型救龜組織愛龜站負責人葉先生指，由今年起已收到16隻棄龜，當中全是因移民而棄養的巴西龜，他認為，不少龜主反映希望帶龜移民，但申請困難下被拒入境無奈棄養，他同情龜主，但謹記離開前先安頓龜隻，為牠們另覓家園。

有與移民公司合作的動物診所承認，近年為寵物移民發出健康證明的個案大增，由去年至今接觸至少30宗同類個案，不過涉及寵物龜，僅得三至四宗。

黃朗研表示，現時約250個收容額近乎爆滿。該批動物分別來自市民棄養、協會拯救行動及漁護署暫託，其中有近100隻龜、蛇及蜥蜴待領養。不過，除了主人向協會求助主動棄養，該會亦常在不同公園水池尋獲大量棄龜，不排除有龜主移民前，隨便把動物棄置街外或水池。

陸龜遺屋內自生自滅

在棄養個案中，不乏不負責任的主人，該會有一隻外形漂亮的傘尾陸龜，原來正是飼主移民的「遺物」。該傘尾陸龜年約三歲，一直與三隻陸龜為伴，健康狀況正常。不過去年年中龜主未為寵物安排去向下突然離港移民海外，任由該批龜在單位花園內自生自滅，鄰居擔心龜龜安危聯絡該會求助。該會派員到場但未能入屋愛莫能助，最後鄰居成功聯絡到龜主，獲對方同意下才能入屋成功救出四隻龜龜，現時三隻陸龜已覓歸宿，傘尾陸龜仍待有心人領養。

愛龜之人陳小姐本想帶同心愛斑龜移民台灣，去年她移民當地成功帶上家中六隻貓，惟心愛斑龜卻未能同行。她指，該斑龜是早年友人送贈，屬三級瀕危物種，但台灣當地需要龜主提供出口證明才可移民，但要辦此證，她需出示賣家的合法入口證明才可向本港漁護署申請。

可是她說事隔多年已找不到原有賣家，最後自己移民，龜龜卻留港託家人暫養。眼見斑龜由五元硬幣般小，長大至手掌大，如今分隔兩地，她坦言非常想念：「雖然屋企人成日send相畀我，但始終想帶佢嚟台灣。」

黃又指，另有龜主離港前一星期才「臨急抱佛腳」找該會辦棄養，該會根本難以處理。

愛護動物協會去年全年有396宗棄養個案，有178宗為爬蟲、龜及倉鼠等其他動物，主人分別以移民、經濟問題、時間及健康為由棄養，但全是主人帶去該會辦手續申請棄養，至於隨處遺棄則未有統計。另外，漁護署去年則接獲包括龜隻在內的65隻棄養動物。