港府日前先後公佈「疫苗氣泡」路線圖及預告BioNTech疫苗接種期限，希望催谷接種率，惟引來聲音指變相強逼食肆及停業處所的員工打針，日前譽宴亦爆出要求員工打針，否則會被勒令停工。平機會主席朱敏健今早在港台節目表示，以《歧視條例》的角度來說，任何一個防疫措施均會導致有差別的情況，如相關差別待遇為合理且有需要，即可豁免《歧視條例》的監管。惟朱又指，若僱員因個人或健康原因而暫時不接種疫苗，僱主亦應尊重個人選擇，同時要思考及商討有否其他解決方法，如將員工調職至不影響放寬防疫措施的崗位等。

朱敏健提出，政府、業界、僱主及員工應平心靜氣，好好商討一個大家都接受的防疫方式及推行的措施。朱又認為，防疫政策應以積極的角度鼓勵市民接種疫苗，例如提供一些額外便利。朱強調，不要將好事變壞事，「打疫苗就上天堂，不打疫苗就落地獄」。

朱提醒，若僱員因拒絕接種疫苗而遭解僱，僱主則有機會觸犯《殘疾歧視條例》中的間接歧視，平機會亦會按具體情況、針對個案本身作適當的協助。朱補充，平機會近2日亦接獲10多宗查詢，惟暫未接獲涉及「疫苗氣泡」的正式投訴。

職工盟提醒員工勿自行辭職免失應有權益

職工盟總幹事蒙兆達則在節目上表示，工會由林鄭公佈政策至今已收到20多宗求助。有求助員工表示，僱主已口頭上要求接種，直指除非懷孕或有長期病患，否則不接受其他理由；亦有員工轉述僱主表示，不願接種疫苗的員工須停工，或放無薪假直至政策改變為止。

蒙續指，求助人士對措施感憤怒，批評當局無良、為「谷數」不擇手段，為難僱主及員工成為層壓式的犧牲品，又認為應由個人選擇是否接種疫苗。蒙又指，有僱主表示，無權強逼員工接種疫苗，又憂慮若員工在接種後出現副作用，僱主或需面對訴訟。蒙直指，措施令僱主及員工同樣成為受害者，亦令食肆在經營環境困難下「雪上加霜」。

蒙提醒員工，如因不願接種疫苗而被要求停工，不要自行辭職，因為會損失解僱補償及相關工作年資；此外，月薪員工即使被要求停工，理應可繼續支薪，同時停工達一定日子，更可按勞工法例獲遣散費。

譽宴1成員工不願打針 辯稱安排停工屬短暫安排

譽宴集團主席張家豪在同一節目上則承認日前曾發通告，勸喻員工於本月26日前接種疫苗，否則29日起要停工。張續指，他們早在政策出台前、3月底之時，已發出相關通告，呼籲員工盡快接種疫苗，而員工在接種後亦可獲$1000的獎金。

張又解釋，作為服務性行業，員工之間有緊密接觸，若他們沒有抗體而又不幸染疫，可傳染至公司其他同事及其家人，屆時緊密接觸者將需檢疫14日；同時，顧客亦希望有個安全的環境進食。張亦希望，公司有社會及企業責任保障員工及顧客安全。

張表示，目前有近9成員工已接種或預約接種疫苗，僅1成多或不願接種，稱公司不會強逼他們接種，停工屬短暫安排，暫時仍在考慮實際安排，或安排相關員工至未必接觸到客人的工作崗位。張直指，集團主要做宴會生意，不少客人均希望他們公司可於員工接種疫苗後，舉辦較大型宴會。

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