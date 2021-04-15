今天來了個19歲的年輕男子，美國出生的華人，操一口流利英語。因疫情的緣故留港。女朋友陪伴他來。

「我現在讀high school。雖然留在香港，還可以上網課。當然要適應時差啦。

「不過，我不只是個學生，還有自己的公司和生意。」他一臉自豪地說着。

「嘩！好厲害！是甚麼生意？」我好奇地問。

「是關於網絡安全（cyber security）和虛擬貨幣。」

「嘩！好厲害！你是未來的Elon Musk 啊！」Elon Musk是電動車Tesla的老闆和創辦人。

他沒有否認，並以自信的笑容回應我。

他為何前來求診呢？

「這幾個月心跳得很厲害。以前都有這感覺。有時多跳一下，有時少跳一下。我的智能手機可以記錄心電圖，每次覺得心跳時，都有記下當時的狀況。」

看了幾張心電圖，發現有很多早搏跳動（ectopic beats）的情況。正常心跳是心室和心房各跳動一次，早搏跳動就是多跳或少跳一下。

「這段時間你生活得如何？覺得壓力大嗎？」早搏的原因包括過份操勞和生活緊張。

「其實我一向生活壓力都大，兼顧學業和生意實在不容易。」

「你有喝咖啡或奶茶嗎？」咖啡因也是引發早搏的原因。

「我每天睡眠不足，每天起碼喝兩杯咖啡……」

「這段時間你有時每天喝五杯！」他的女朋友忍不住插嘴。

「對！不過，再多的咖啡也不能幫助我。有很多難捱的時刻，因為有你在旁才能走過。」他對女朋友表達感激之情。

「你一向身體健康嗎？需要服藥嗎？」年輕人一般身體健康，但都想確認一下。

「我需要定期精神科覆診，我被診斷患上焦慮抑鬱症（mixed anxiety depressive disorder）。每天都需要服用藥物。」

「這個病跟你的工作壓力有關嗎？」

「應該有直接關係。現在病情已經有改善。」

「早搏跳動跟壓力、咖啡因和睡眠不足都有關係。可能是身體正在投訴了。少喝咖啡，每天睡7小時以上，可以改善你的情況。你真的非常年輕，還有時間發展你的鴻圖大計。要是弄壞身體，就甚麼都不能做了。」

看着這年輕的背影，心裏實在難過，也禁不住問自己，甚麼是成功？年少得志固然令人羨慕，身心健康也很重要，才能走更遠的路。盼望他能早日領悟，找到兩者的平衡。

高耀鈞 心臟科專科醫生