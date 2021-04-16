前年反修例運動期間，民陣發起8月18日維園「流水式集會」。李柱銘與吳靄儀等多名泛民元老以及壹傳媒創辦人黎智英共7人，月初被裁定組織及參與前年8.18港島未經批准集結兩罪罪成。法官胡雅文今表示已閱讀各被告的書面求情，在聽取各人代表大狀的口頭補充陳情後，將於下午三時十五分判刑，押後期間各人可繼續保釋。

開庭前，被告之一的吳靄儀向律師團隊道謝，何秀蘭則與旁聽席的數名友人相擁。需戴上耳機的李柱銘坐在犯人欄外，其餘被告則均進入犯人欄內就坐。李柱銘與律師團隊談話，並與坐在律師席第一排的余若薇揮手。

黎智英由囚室步出，吳靄儀向黎說：「早晨，早晨。」及後黎與身處犯人欄前排的李卓人談話，又向旁聽席上人士揮手，並舉手做出「半邊心」。

其後同遭還柙的「長毛」梁國雄步出，旁聽席上的「阿牛」曾健成向他高呼：「長毛，頂住呀！」長毛亦高呼：「和平集會無罪！」阿牛再稱：「黎智英頂住呀！」

兩人步出後，旁聽席多人站起向他們揮手。旁聽人士與兩人見面後「流水式離場」，以手上的籌號換取其他人進庭支持。此時長毛再呼：「政治檢控可恥！」

有旁聽人士庭內播《自由花》

庭內有旁聽人士用手機播放歌曲《自由花》，保安即時制止謂：「熄電話！熄電話！」及至法官胡雅文步出法庭、眾人站起時，音樂仍在播放，至開庭後始停止。

司法機構放寬庭內的社交距離措施，庭內人士不需隔位坐，全部座位爆滿。旁聽人士包括資深大狀梁家傑、資深大狀李志喜、民主黨前主席李永達、前中大教授陳健民、榮休主教陳日君樞機、社民連秘書長吳文遠、陳寶瑩、以及《蘋果日報》總編輯羅偉光等。

被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘與區諾軒。9人共同被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪。其中梁耀忠於開審前承認明知而參與未經批准集結罪，另面對的組織未經批准集結罪則留在法庭檔案，不予起訴。至於區諾軒則承認兩罪。另外7名被告經審訊後裁定兩罪成立。

法官將於下午處理兩名認罪被告的判刑，同時亦會就8.31遊行案三名認罪被告黎智英、李卓人及楊森作出判刑。

【案件編號：DCCC536/20】

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