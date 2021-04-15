【本報訊】案發時只有19歲的男事主，事後患上嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD），不時憶起案發經過，又會發噩夢及驚醒；事主更有自殺念頭，曾多次嘗試輕生，至今仍須覆診食藥。法官陳慶偉多番感嘆謂，身體的創傷可以痊癒，惟精神受創卻可纏繞終身，影響深遠。

常發噩夢 憶案發經過

陳官昨聽取求情期間，提到法庭過往一直低估事主所受的精神或心理創傷，並以性侵案事主為例，直言身體的創傷相對容易痊癒，但精神或心理所受的傷害卻可影響終身。從報告可見，本案事主事後承受嚴重的精神及心理困擾。

陳官並指，控方所呈交的三宗案例，最嚴重的一宗判刑起點只是五年半監禁，質疑控方為何將案轉介至可判超過七年的高院處理，問：「有沒有任何案例可供參考，法庭應判監超過七年？」

案情透露，涉案兇刀刀鋒長11厘米，事主被割頸劏肚後，傷口不斷湧出鮮血。其後頸及腹部分別有兩處刀傷，其中腹部一處傷口長達5厘米，割穿腹壁至腹腔，導致部份腸臟外露。

事主送院期間一度短暫休克，失去意識，其後恢復知覺，其腹腔一度積聚近900毫升血及血塊，須進行緊急開腹手術及入住深切治療部，最終留院一個月至11月18日才出院。

報告顯示，事主的身體狀況已痊癒，對其日常生活沒有明顯影響，惟腹部傷口會加重他患有腹部疾病的風險。此外，事主事後感到情緒低落，不時發噩夢及驚醒，睡眠質素欠佳，更不時憶起案發情況，須接受心理輔導。