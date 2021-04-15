【本報訊】政府將透過AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK發放5,000元電子消費券，預料最快暑假開始接受登記，八達通公佈提升八達通儲值限額至3千元，方便市民使用消費劵。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，正研究經八達通服務站、交通補貼領取站、指定便利店和超級市場，以實體八達通卡領取消費券，或透過電子八達通卡領取。李玉兒說，在消費時不會分辨個人儲值金額和消費券，但可查閱消費紀錄，從而分辨消費券項目。4月29日起，市民可經上述渠道，提升八達通儲值限額至3,000元，方便使用消費券。

被問到假如有用戶將消費券金額由八達通卡，轉至八達通銀包，再轉到個人銀行戶口會如何處理、消費券餘額在到期日後會否自動消失，以及消費時會否優先扣除消費券金額等問題時，李玉兒則表示，現時需要和政府商討，適時公佈。

另外，為配合中小企參與，八達通表示會向新商戶提供八達通流動收款機和零售八達通讀寫器優惠。商戶申請商用版八達通app，會送八達通流動收款機，消費券計劃期間免手續費，不用歸還。八達通流動收款機可連接商用版八達通app，不需接駁電源，充電後每次可用八小時，「轉數快」可即時轉賬至個人戶口，交易時間約兩秒，申請至安裝需時三日。

料3,000商戶裝機

至於eftPay則表示，因應電子消費券計劃，將豁免商戶裝機費、月租費，商戶使用eftPay機時，只需付一次性手續費，而手續費佔交易金額不足2%，料未來數月商戶新申請有3,000個或以上。

eftPay總經理黎萬信預料，電子錢包及商戶會紛紛推出更多折扣優惠，認為使用電子錢包申請5,000元消費券更為划算。