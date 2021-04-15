【本報訊】本港疫情持續，超市部份貨品或受防疫措施和內地旅客減少影響，年內的平均售價下降。消委會發現，奶粉／嬰兒尿片、即沖飲品、個人護理用品等總平均售價按年均有下跌，當中以奶粉／嬰兒尿片跌幅最高，按年跌1.6%。單品平均售價減價最多是Dreyer’s朱古力扭紋脆筒，由18.3元減至14.4元，按年跌幅達21.3%。

消委會調查發現，跌幅最大一類貨品是最多內地客搶購的奶粉╱嬰兒尿片，總平均售價下跌1.6%，相信與去年訪港旅客大幅減少有關。當中嬰幼兒奶粉組別內跌幅最大的一款貨品達6%，為美贊臣安嬰寶A+奶粉2號900克。

Dreyer’s脆筒減價逾兩成

成人奶粉中，安怡高鈣低脂奶粉及三花高鈣健骨低脂奶粉則分別下跌3.9%及2.6%。向來受內地客歡迎的金莎朱古力200克平均售價按年大跌10.7%，令朱古力╱糖果類成為去年總平均售價跌幅最大的組別，達4.2%。

此外，大部份雪糕的價格去年出現增幅，但Dreyer’s朱古力扭紋脆筒125毫升逆市減價，減幅達21.3%，亦是單品減價最多。受限聚措施和運動場地關閉影響，樽裝水／運動飲品去年總平均售價下跌1.7%。組別內五款貨品，有三款的平均售價下跌2%至6.1%，跌幅最多為依雲礦泉水500毫升。