大家真係相信立咗《國安法》、閹埋個選舉制度就集中精力發展經濟、改善民生？咪咁天真喇！有報道話建制派仲諗緊點樣收緊《議事規則》，例如針對立法會流會問題，考慮懲罰流會時不在席嘅議員扣人工、設定各個委員會人數上限，甚至話連議員衣著都管埋。其實將來嘅議會恐怕再冇民主派，咁收緊《議規》其實係咪建制派自己玩自己呢？

立法會上個月尾先至收緊咗《議規》，包括限制各種議案嘅辯論時限、發言人數等。有報道話，議事規則委員會已經傾緊點樣再收緊《議規》，例如罰流會時不在席議員當日人工，大約係3,400蚊，又諗過不如叫人大再釋法，解除《基本法》有關立法會會議法定人數為一半嘅限制。

回歸以來建制派都坐擁一半以上議席，佢哋坐齊就無可能流會。將來立法會去到90席，當中甚至至少80席都係建制派，若果流會真係要罰錢，咁建制派都要畀唔少。

報道亦提到，議規會諗住限制一般委員會人數上限為15至20人，而包括大主席以外所有議員嘅內會、財會都要減人數，但減幾多就未定。

實情啲委員會多人加入就係因為涉及爭議內容，咁限制人數又點令將來聲稱更有「廣泛代表性」嘅立法會反映到個代表性呢？再者立法會主要工作一係立法、二係批錢，財委會仲要係立法會3個常設委員會之一，咁都要限人數，當初何必加到90席？

仲有一項收緊《議規》幾好笑，就係話要規管男議員衣著，唔畀著T裇短褲波鞋，報道又引述不具名建制派話咁樣係「玩自己友」。原來當個議會認受性跌到新低嘅時候，建制派諗到要做嘅事就係要啲議員著靚啲。報道最後話成批收緊《議規》嘅建議打算今年6、7月畀內會，下屆立法會開始實施。都係嗰句：是但啦。

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