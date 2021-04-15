【本報訊】樓市再度轉旺，不少地產商積極開售新盤。恒基地產旗下啟德新盤The Henley昨於九龍灣國際展貿中心舉行供地產代理出席為主的誓師大會，現場逾千座位坐滿人。主辦活動的公關公司指，活動以私人聚會名義進行，跟足政府最多可容納75%座位的要求，但從相片可見各觀眾之間坐得極近，成播毒高危隱憂。

觀眾無1.5米距離

為配合樓盤銷售，發展商正式開賣新盤前，多進行軟銷作前期攻勢。The Henley為恒地在啟德首個私樓項目，集團近日進行馬拉松式推銷，昨早於九龍灣展貿中心6樓舉行誓師大會，參與者多為地產代理或發展商相關人士。本報收到活動片段及相片，見整個宴會廳每行座位幾近爆滿，恒地營業（一）部總經理林達民在通道上穿越觀眾上台，各觀眾之間未見有1.5米合宜的社交距離。

有地產代理在fb指是次活動約1,000人參與，據有份參與誓師的代理透露，過往四大發展商推盤前都會舉行大型誓師大會，今年由於疫情關係已經減少參與代理，由過往近4,000人，減少至現時只有千餘人，所以發展商亦有安排fb直播予其他未能參與的代理觀看，但有關片段連結已被封鎖。

據舉辦此活動的公關公司指，九展6樓展貿廳如以劇院式座位安排，最多可容納1,500人，根據現時政府疫情安排，最多可容納75%，即1,100人。此活動場地只設1,088個座位，每排座位設有1.5米間距，每排四個連座，符合法例規定。又稱此千人活動為私人活動，現場未有提供飲食，所有人亦有戴口罩。

按599F規定，宴會活動人數不得超過20人，惟現時法例未有規管私人地方。政府早前放寬聚會人數，多個處所人數上限提高至75%。本報曾向民政事務總署查詢有關活動有否違反有關防疫規例，但至截稿前未獲回覆。