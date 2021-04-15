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【本報訊】前年10月反修例示威期間，19歲中六男生在大埔連儂隧道派發傳單，突遭雙程證男子以利刀割頸劏肚。男生當場腸臟溢出，兇徒則大叫：「香港屬於中國，你哋搞亂香港」。雙程證男早前承認蓄意傷人罪，昨求情稱是愛國者，「不明白為何有人提倡分裂國家」，一時情緒失控犯案。法官陳慶偉則指，本罪最高可判終身，但控方呈交的案例最重卻只是判監五年半，要求控方呈交更多案例供參考，案件下月14日判刑。

來自廣西的被告柳國升（24歲），原被控企圖謀殺罪，去年9月在裁判處便已獲控方同意承認較輕的蓄意傷人罪，指他前年10月19日在港鐵大埔墟站出口附近，非法及惡意傷害男子X。案件轉介高院求情及判刑。

官質疑早有預謀

辯方大狀王興偉求情指，被告是愛國者，難以理解為何有人提倡分裂國家，惟辯方強調此舉對國家沒有任何益處；被告欲向事主道歉，亦為對法庭造成不便致歉。辯方指被告沒預謀犯案，陳官質疑被告於案發前一天來港，即日購買生果刀，反問：「何來沒有預謀？」辯方解釋，被告目睹示威、及市民對示威的投入程度後，自覺不安全，陳官再質疑：「如果感到不安全，為何不返回大陸？在深圳絕對安全。」

辯方再解釋指，被告欲了解為何有這麼多年輕人參與示威，認為非文明社會所為；惟當他發現政見與他人大相逕庭後，自覺是異類、被孤立，「猶如遭狼群包圍將被撕扯」，故購買涉案生果刀，強調絕非蓄意來港犯案。陳官接納被告沒特定的傷害目標，但再質疑：「他當日為何去大埔？為何要去『連儂牆』？」辯方稱被告並非故意走到受爭議的地方。

案情透露，被告當日突持刀衝向事主並欲刺頸，事主反抗掙扎，其間刀鋒兩度割破事主後頸，傷口湧血。事主推開被告，邊跑邊呼喊「救命」，惟被告緊追其後。跑了大約50米，事主感暈眩，失足倒地，此時趕至的被告兩度用刀刺向事主腹部，隨即逃跑，多人目擊事件。

被告隨後驚慌地登上一輛的士，向司機表示：「我殺了人，載我去最近的警署」；隨即又問：「可唔可以去羅湖？」自言「到羅湖我就會安全」。惟司機稱羅湖是禁區，不可前往。當的士駛至大埔警署後，被告又問司機：「我要不要帶刀入去？」司機叫他帶刀。被告警誡下承認用刀襲擊事主，自言：「我不能容忍這些人損害香港，所以用刀刺他」；透露他當日因撕毀連儂牆單張而遭喝罵，聲稱被推，在一旁吸煙後自覺「要捅一個人」，遂隨意挑選事主作為下手目標。

辯方指犯案後自首非常罕見，雖然被告一度問的士司機可否前往羅湖，但希望法庭不要視之為逃走，解釋指被告當時看見車外行人憤怒不已，害怕會被「私了」，自覺到羅湖便會感安全，但他最終還是選擇到警署自首。

案件編號：HCCC225/20