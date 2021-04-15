【本報訊】香港電台一名兼職初級記者昨日被警方以「藏有仿製槍械」及「沒有適當牌照而管有或使用作無線電通訊之用的器具」罪名拘捕。事發於海洋公園地鐵站，警方在被捕記者的背囊內搜出兩支玩具槍和兩部對講機。據了解事主是香港知專設計學院學生，涉案物品是早前用作拍攝，但未及收拾。

警方稱，鐵路警區人員昨日上午約8時10分在港鐵海洋公園站進行反罪惡巡邏，其間截查一名形迹可疑的男子，並於其背包內檢獲兩把懷疑仿製手槍及一部無線對講機。該名21歲姓洪本地男子涉嫌「藏有仿製槍械」及「沒有適當牌照而管有或使用作無線電通訊之用的器具」被捕，被扣留調查，案件交由西區警區刑事調查隊第五隊跟進，警方已檢走該兩把懷疑仿製手槍及該部無線對講機進一步檢驗。記者其後獲准保釋，但須於下月中旬報到。

港台回應查詢時，確認一名兼職初級記者涉嫌刑事罪被捕。港台稱會全面配合警方的調查，並已即時停止該名兼職員工的職務。

據了解被捕記者是香港知專設計學院電影電視及攝影高級文憑學生，昨晨原定前往香港警察學院採訪。他已向警方解釋有關物品是早前用作拍攝，但未及收拾。

曾脫反修例控罪

職業訓練局表示，得悉一名知專設計學院學生被警方拘捕，校方正了解事件並會與同學保持聯繫。

警務處長鄧炳強未審先判，表示對事件感到震驚，如有人以記者身份，在全民國家安全教育日的警察學院中以仿製槍械做任何事，後果將不堪設想。他補充稱，涉案記者前年曾因反修例事件被捕，其後獲法庭裁定無罪。