【本報訊】網民前年11月13日發起全港三罷，兩名青年早前被裁定在大埔參與非法集結等五罪全部罪成，案件昨判刑。雖然辯方力陳，案發時17歲的無業青年已真誠悔過，且打算服刑後繼續報讀西廚課程；惟裁判官陳炳宙指他自辯時在庭上胡說八道，誣告警員使用過份武力，又質疑他因本案而要從西廚學院輟學之說，質問：「咁件案未完，佢又日日食飯、日日瞓覺？」狠批少年輟學半途而廢、是「讀書唔成，又冇半點一技之長嘅年輕人」，最終判他入教導所。同案倉務員則被判囚21個月。

被告為現年18歲的青年蘇偉成及任職倉務員的巢廷堅（28歲），共同被控參與非法集結及蒙面兩罪。蘇另涉管有士巴拿及鉗等，被控管有非法用途工具；巢則涉管有四個已使用的催淚彈小彈頭，被控無牌管有彈藥。

質疑因本案輟學說法

辯方昨求情時透露，蘇有過度活躍症，曾於9歲時企圖跳樓輕生；他原在西廚學院進修，但因本案輟學。辯方呈交多封求情信，當中蘇的胞姊透露，三姊弟在單親家庭長大，母親須獨力照顧他們，致管教未如理想。辯方強調，蘇自知令家人傷心失望，冀法庭接納報告建議，判他入勞教中心。惟陳官認為教導所的刑期較能反映案情嚴重性，又質疑蘇因本案輟學的說法，謂：「咁件案未完結，佢又日日食飯、日日瞓覺，一樣咁做人？」

陳官指，案發時當日大埔太和路有逾百人非法集結，可見必定有預謀。對於蘇的老師求情指，他因追求公義而犯案，陳官反問：「呢位老師應該問一問自己，點解自己學生會相信犯法係追求公義嘅手法？」對於辯方求情稱蘇希望以廚藝為人帶來幸福，陳官則直指：「相信少咗佢呢名中途輟學嘅學廚，唔會令市民少咗幸福。」

陳官續斥，蘇在求情信中指不知涉案集結是犯法，反映其所謂「反省」沒半點真誠。陳官直言，在蘇否認所有控罪的一刻，他已放棄所有輕判機會；他雖聲稱有反省，卻沒向警員道歉，聲稱熱愛廚藝但學廚時卻又半途而廢。陳官判蘇入教導所，稱讓他培養守法意識及謀生技能。

陳官早前裁決時，表明不同意辯方批評警員劉智斌制服蘇時，以警棍毆打身體屬過份武力，稱警員有血有肉，「制服疑犯嘅每一分每一秒，警員正以自己性命做賭注，任何人都唔應該坐喺冷氣房內，脫離現實地批評佢使用過份武力」。

案件編號：FLCC914/20